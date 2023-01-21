افتتاح معرض «انطباعات من الحياة» بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.. اليوم

يفتتح معرض "انطباعات من الحياة"، في مكتبة القاهرة الكبر بالزمالك، في الخامسة من مساء اليوم السبت، للفنان التشكيلي ناصر وليم، ضمن فعاليات المنتدي الأول للسياحة والآثار، والذي تنظمه المكتبة.

ويعقد علي هامش افتتاح المعرض، لقاء مع الدكتور محمد أحمد عبد اللطيبف، عميد كلية السياة والآثار بجامعة المنصورة، حول مفردات الحضارة المصرية القديمة، والمعالم السياحية، ودور السياحة في الترويج للشخصية المصرية وحضارتها.

كما تتضمن الاحتفالية، فقرات فنية موسيقية، والتي تقدمها الفنانة أسرار الجمال وفرقتها الموسيقية، ويتضمن الحفل باقة من الأغنيات الخاصة من بينها: “كلمة بحبك”، “لسه الأحلام كتير”، “خلليني في بالك”، “حالة حب” وغيرها.

ــ تشكيل الفراغ التاريخي

في سياق متصل، تعقد في السادسة من مساء اليوم أيضا، ندوة بعنوان "إعادة تخيل وتشكيل الفراغ في القاهرة التاريخية"، وذلك في بيت المعمار المصري، بدرب اللبانة بميدان القلعة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية .

تقدم الندوة وتحاضر بها، الدكتورة دينا المهدي، مدرس بقسم الهندسة المعمارية - كلية الهندسة - الجامعة البريطانية في مصر.

يلي الندوة معرض لعرض أعمال الطلاب من الفرقة الثانية - قسم الهندسة المعمارية - كلية الهندسة - الجامعة البريطانية في مصر لمادة تاريخ العمارة 2 تحت إشراف الدكتورة دينا المهدي.

تقوم فكرة المعرض، والذي يقام أيضا تحت عنوان " إعادة تخيل وتشكيل الفراغ في القاهرة التاريخية"، على إعادة تصور وتجسيد وصياغة (الوظائف والمعالجات البيئية) التي كانت تشغل الفراغ المعماري في المباني التاريخية من خلال أساليب فنية معاصرة.

حيث يتم عرض بعض النماذج ثلاثية الأبعاد لمجسمات بعض الفراغات في المباني التاريخية والتي ترتبط بإعادة إحياء الأنشطة التي كانت تتم داخل تلك الفراغات باستخدام مواد وطرق عرض مختلفة.

يأتي هذا المعرض لمحاولة تقديم بعض الأفكار الجديدة وخصوصًا لفتح مدارك الطلاب والممارسين المهنين عن أهمية إعادة تصور واستخدام الفراغ التاريخي أو الأثري وإعادة تجسيده بطرق تساعد على رفع الوعي عن المكان والأنشطة التي كانت تتم به مسبقا.

ويستمر المعرض لمدة أسبوع من 21 إلى 28 يناير 2023.