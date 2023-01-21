ارتفعت أسعار الحديد في كافة أسواق مواد البناء، عقب إعلان 3 مصانع حديد من خلال رسائل موجهة لكافة عملائها زيادة سعر طن الحديد بداية من شهر ديسمبر الماضي بنحو 800 جنيه، وكثر التساؤل عن سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 21 يناير 2023، حيث قد أعلن مصنع السويس للصلب عن وصول سعر الطن لمبلغ 20350 جنيها ويكون شاملا الـ 14% القيمة المضافة، بدلا من مبلغ 19550 جنيها للطن الواحد تسليم أرض المصنع بزيادة قيمة 800 جنيه.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 21 يناير 2023

صعدت أسعار الأسمنت الأسود بشكل مؤخرا صعودا يتراوح ما بين مبلغ 50 جنيهًا إلى قيمة 100 جنيه فى الطن الواحد، وعاد الانخفاض هو سيد الموقف، فتراجعت تراجعا سيتراوح ما بين مبلغ 20 جنيها إلى 100 جنيه، ولكن قد عاود الارتفاع مجددا فارتفعت بشكل يتراوح ما بين مبلغ 85 جنيها إلى 120 جنيها فى الطن الواحد.

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وترصد “الدستور” لكم في هذا التقرير أسعار مواد البناء اليوم السبت 21 يناير 2023 فى الأسواق.

1 - وصل سعر طن حديد العتال إلى 27 ألفا و400 جنيه.

2 - سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 28 ألفا و450 جنيها.

3 - سجل طن حديد المراكبي 27 ألفا و200 جنيه.

4 - وصل سعر طن حديد الكومي إلى 27 ألفا و200 جنيه.

5 - بلغ سعر طن مصر ستيل 27 ألفا و350 جنيها.

6- سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1940 جنيها.

7 - وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1900 جنيه.

8 - سجل طن أسمنت أسمنت التعمير 1870 جنيها.

9 - وصل سعر طن أسمنت المنيا إلى 1910 جنيهات.

10 - سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1930 جنيها.

11 - وصل سعر طن أسمنت العسكري بني سويف إلى 1860 جنيها.

12 - سجل جبس الدولية 710 جنيهات للطن.

13 - وصل طن جبس مصر سيناء إلى 650 جنيها.

14 - سعر طن جبس سيناء وصل إلى 850 جنيها.

15 - سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه للطن.

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16 - سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2500 جنيه.

17 - وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2500 جنيه.

18 - أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 1970 جنيها.

19 - سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 1970 جنيها.

20 - سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 1990 جنيها.

21 - وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ1970 جنيها.