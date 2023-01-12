الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مطروح تستخدم تكنولوجيا الأسمنت المحسن بدلاً من الرصف الأسفلتي

صورة من أعمال جهاز
صورة من أعمال جهاز تعمير الساحل

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  جهود جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي الجارية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي يعمل عليها الجهاز لتيسير المزيد من الخدمات للمواطنين بمدن ومراكز المحافظة والقرى والتجمعات البدوية في قلب الصحراء. 

وأشار محافظ مطروح إلى بدء العمل باستخدام تكنولوجيا الأسمنت المحسن بدلا من الرصف الأسفلتي في الطرق التنموية التي تعتبر شرايين التنمية والأمل للتجمعات البدوية في قلب الصحراء والبداية في القطاع الخامس بمدن غرب مطروح بطريق نجع الحرش مركز النجيلة غرب مطروح محافظة مطروح والذى يربط عائلة أبو دراع قبلي (عبد الرازق ) بالطريق الدول والطريق بطول 1.25 كم وعرض 7.5 متر.

وأوضح اللواء أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن القطاع الخامس يشتمل على 6 طرق جديدة وهم طريق تجمع عبدالرازق نجع الحرش بالنجيلة ربط تجمع عائلة أبو دراع قبلي عبدالرازق بطريق الجيش وربط تجمع عائلة بكار والحبل بطريق المجرون وربط القطيفة بعرادة مرورا بمدرسة عقاقير أبو حريرة  ورصف طريق ابو زعير بطول 4 كم بمدينة سيدي براني وطريق أولاد جبر - طريق الجيش  غرب مدينة مطروح وطريق العمدة عدلان حتى تجمع اولاد مسلم قرية النصر بغرب مدينة مطروح.

صورة من أعمال جهاز تعمير الساحل
صورة من أعمال جهاز تعمير الساحل
صورة من أعمال جهاز تعمير الساحل
صورة من أعمال جهاز تعمير الساحل
صورة من أعمال جهاز تعمير الساحل
صورة من أعمال جهاز تعمير الساحل
صورة من أعمال جهاز تعمير الساحل
صورة من أعمال جهاز تعمير الساحل
الساحل الشمالي الغربي تنفيذ عدد من المشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي شرايين التنمية محافظ مطروح

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وائل لطفي

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