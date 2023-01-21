السبت 21 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم السبت 21 يناير 2023 بالبنوك المصرية

الريال السعودى
الريال السعودى

استقر سعر الريال السعودي ببداية التعاملات اليومية بمصر مقابل سعر الجنيه المصري اليوم، وزاد التساؤل حول سعر الريال السعودي اليوم السبت 21 يناير 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، وسجلت كافة أسعار الريال السعودي بالبنك المركزي المصري مستوى بمبلغ 7.92 جنيه للشراء، وسعر بقيمة 7.95 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم السبت 21 يناير 2023 في البنوك المصرية

وتقدم “الدستور” في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم السبت 21 يناير 2023 في البنوك المصرية.  

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 21 يناير في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري 7.89 جنيه للشراء، وسعر 7.93 جنيه للبيع.

 

سعر عملة السعودية لدى بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري مستوى 7.89 جنيه للشراء، وسعر 7.93 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم السبت 21 يناير في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مستوى 7.90 جنيه للشراء، وسعر 7.95 للبيع.

 

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سعر الريال السعودي اليوم السبت 21 يناير في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري 7.93 جنيه للشراء، وسعر 7.96 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم السبت 21 يناير في البنك الأهلي القطري - كيو إن بي-

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري مستوى 7.86 جنيه للشراء، وسعر 7.95 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 7.91 جنيه للشراء، وسعر 7.95 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري مستوى 7.92 جنيه للشراء، وسعر 7.95 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

طرح سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري مستوى 7.88 جنيه للشراء، وسعر 7.97 جنيه للبيع.

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سعر العملة السعودية في ميد بنك

حقق سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري مستوى 7.64 جنيه للشراء، وسعر 7.91 جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

عرض سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بــ 7.92 جنيه للشراء، وسعر 7.95 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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