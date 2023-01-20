الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عصابة تنصب على أجنبي بدعوى تغيير العملات في مصر القديمة

المتهمين
المتهمين

نجح ضباط وحدة مباحث مصر القديمة في ضبط تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بتغيير عملات النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بتضرره من شخص "مجهول" لتواصله معه هاتفياً من رقم "مُحدد" والاتفاق معه على التقابل بدائرة القسم لاستبدال (مبلغ مالى عملة محلية مقابل مبلغ مالى عملة أجنبية) ولدى حضوره غافله واستولى على المبلغ المالي ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول- غادر البلاد"). 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" مقلدين، وكذا جزء من المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الهارب وأقرا بقيامهم بتكوين تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه بالنصب والاحتيال على المواطنين باستخدام المبالغ "المقلدة" المضبوطة بحوزتهما عن طريق إيهامهم بقدرتهم على تغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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