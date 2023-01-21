السبت 21 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 21 يناير  2023 من الموضوعات التي شغلت الرأي العام في مصر خلال الساعات الحالية بالتزامن مع التغيير المستمر في أسعار الصاغة.

سعر الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية
 

وتزايدت عمليات بحث المصريين عن سعر الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023، وذلك لمعرفة ما وصل إليه سعر الذهب اليوم السبت في مصر.

أسعار الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية
 

وفيما يلي يقدم "الدستور" سعر الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية، وذلك في ظل تساؤلات المصريين عنه.

سعر الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023
ويشهد سعر الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023 في مصر حالة من الاستقرار  بعد الارتفاع الذي شهده أمس الجمعة 20 يناير 2023.

-  سعر الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023 في مصر عيار 24 مبلغ 2034 جنيهًا.
- سعر الذهب اليوم السبت 21 من يناير 2023 في مصر عيار 21 وصل 1780 جنيهًا.
- سعر الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023 في مصر  عيار 18 سجل 1526 جنيهًا.

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يذكر أن سعر الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023 في مصر  السابق ذكرها بدون مصنعية وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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أسعار الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023 عالميًا
 

واستقرت أسعار الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023 عالميًا وفي طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية خامسة على التوالي، بفضل ضعف الدولار والآمال في تباطؤ رفع أسعار الفائدة الأمريكية مما زاد من جاذبية الذهب الملاذ الآمن.

وانخفض سعر الذهب عند 1930 دولارا للأونصة، وارتفع بنسبة 0.5 % خلال الأسبوع، وبلغت الأسعار اليوم 1937 دولارًا كمستوى فياسي جديد، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022، وفق gold Bullion.

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