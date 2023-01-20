الجمعة 20 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدًا.. وزير الخارجية الإيطالي يصل القاهرة لبحث تطورات الأزمة الليبية

تاياني
تاياني

يزور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، مصر خلال يومي غدٍ السبت وبعد غدٍ الأحد، لبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة ليبيا التي تعتبر أولوية بالنسبة لروما.

وبحسب ما أوردته وكالة "آكي" الإيطالية، يتضمن برنامج زيارة رئيس الدبلوماسية الإيطالية للقاهرة اجتماعا مع وزير الخارجية سامح شكري ولقاء مع رجال الأعمال الايطاليين في مقر السفارة.

تعزيز التعاون الاقتصادي

ويركز “تاياني” على تعزيز التعاون الاقتصادي بين روما والقاهرة، مع اهتمام خاص بقطاع الطاقة، حيث تأتي الزيارة بعد حوالي أسبوع من إعلان “إيني” الإيطالية و"شيفرون" الامريكية عن كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة امتياز (نرجس) البحرية، بعد 7 أعوام من اكتشاف عملاق الطاقة الإيطالي لحقل ظهر الضخم، الذي عزز من موقع مصر ضمن كبرى الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة المتوسط.

وتمثّل احتياطيات حقل النرجس الجديد دفعة كبيرة لقطاع الغاز في مصر، في ظل المساعي التي تقوم بها عدّة شركات عالمية للتنقيب خلال الوقت الحالي.

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أهم الاستكشافات المستقبلية بعد اكتشاف حقل النرجس

وتستحوذ شركتا شيفرون الأمريكية وإيني الإيطالية على حصتين متساويتين من الاكتشاف الجديد في حقل "نرجس إكس 1" بنسبة 45%، بينما تبلغ حصة الشريك المصري المتمثل في شركة ثروة 10%.

الرئيس يوجه بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف للغاز

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الإثنين الماضي، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس شركة إيني الإيطالية استعرض خطط الشركة الحالية والمستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر، وذلك في ضوء ما تمثله من مركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة، والغاز المسال، وهي المكانة التي تزداد أهمية في إطار التطورات العالمية الحالية المتعلقة بأزمة الطاقة، وبالنظر إلى الفرص الواعدة والإمكانات التي تذخر بها مصر في هذا المجال.

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الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول

ومن جانبه؛ وجه الرئيس بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج بالتنسيق ما بين وزارة البترول، وشركة إيني الإيطالية، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة، واستمرارًا لمسيرة التعاون المثمرة ما بين الدولة وشركة إيني.

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني زيارة مصر الملف الليبي ملف الطاقة التعاون الاقتصادى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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