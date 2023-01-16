الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول

جريدة الدستور

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين،  كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن رئيس شركة إيني الإيطالية استعرض خطط الشركة الحالية والمستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر، وذلك في ضوء ما تمثله من مركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة، والغاز المسال، وهي المكانة التي تزداد أهمية في إطار التطورات العالمية الحالية المتعلقة بأزمة الطاقة، وبالنظر الى الفرص الواعدة والإمكانات التي تزخر بها مصر في هذا المجال.

من جانبه؛ وجه الرئيس بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج بالتنسيق ما بين وزارة البترول، وشركة إيني الإيطالية، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة، واستمراراً لمسيرة التعاون المثمرة ما بين الدولة وشركة إيني.
 

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