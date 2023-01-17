الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أهم الاستكشافات المستقبلية بعد اكتشاف حقل النرجس

حقل النرجس
حقل النرجس

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الأيام الماضية، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة وتخطط الوزارة للإعلان عن اكتشافات بترولية جديدة، في اكتشاف حقل غاز النرجس في منطقة التنقيب بشرق دمنهور التابعة لـ دلتا النيل البرية.

أهم الاستكشافات المستقبلية بعد اكتشاف حقل النرجس 

وتعمل الوزارة  لتنمية تنمية حقول شمال بشروش (شركة بتروبل/إينى)، بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 100 مليون قدم مكعب يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات/ يوم من خلال حفر بئرين  بتكلفة استثمارية للمشروع حوالي 46 مليون دولار، وتنمية حقل حازم بشركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية، بهدف إنتاج كمية من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي حوالي 55 مليون قدم مكعب غاز يومياً وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 7 مليون دولار، وتوسعات تسهيلات المعالجة بحقل أتول الشركة الفرعونية بهدف استرجاع 5 مليون قدم مكعب يومياً من الغازات المُحترقة وذلك عن طريق إنشاء البنية التحتية اللازمة لذلك بتكلفة استثمارية للمشروع حوالي 43 مليون دولار.

ومن المقرر طرح مناطق جديدة بشرق أبو سنان ورأس قطارة بالصحراء الغربية، لحفر 10 آبار بالإضافة لمناطق خير بالصحراء الشرقية، ومناطق جنوب دسوق، شرق البحرية، خالدة، غرب كنايس وشمال الصالحية، وطرح مناطق امام الشركات العالمية، للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في خليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط كونها مناطق واعدة، بالإضافة لتنمية حقول شمال الإسكندرية وحقول منطقة دسوق.

جاء ذلك في ظل إعلان شركة "فينترسال دِيا" الالمانية، أن الأطراف المكلَّفة بالتنقيب في هذه المنطقة؛ المشغِّل "فينترسال دِيا" (40%) وشريكتاها "كيرون إنرجي" Cheiron Energy (40%)، "آي إن إيه" INA (20%) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ستقوم بتقييم الاكتشاف ليكون بمثابة خط ربط مع البنية التحتية القريبة في دسوق، وتقوم شركة دسوق للبترول (ديسوكو) بتشغيل مشروع غاز دسوق؛ وهي مشروع مشترك بين فينترسال دِيا والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

البحث والاستكشاف والانتاج اكتشافات بترولية جديدة اكتشاف حقل النرجس اكتشاف حقل غاز البترول والثروة المعدنية البترول والغاز الرئيس عبد الفتاح السيسي

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