وزارة الداخلية تشارك «قادرون باختلاف» الاحتفال بعيد الشرطة (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو لمشاركة "قادرون باختلاف" الاحتفال بعيد الشرطة، حيث استقبلتهم وزارة الداخلية بوادي الفروسية، وسط حضور عدد من الفنانين منهم هاني رمزي والفنانة لبلبة، ومصطفى كامل.

وأعرب "قادرون باختلاف" عن سعادتهم للمشاركة في احتفال عيد الشرطة، كما وجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إتاحة فرصة الاندماج في المجتمع.

وقالت الفنانة لبلبة: "أجمل يوم في حياتي إني وسط حبايبي وأصحابي وولادي قادرون باختلاف".

ووجه الفنان هاني رمزي التحية لأبطال قادرون باختلاف، مشيدًا باهتمام الدولة بهم، قائلًا: "بجد هم قادرون، وحققوا أرقام أكثر من الأسوياء".