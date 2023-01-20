غزل المحلة يفرض التعادل الإيجابى على المصرى فى الدورى

انتهت مباراة المصري البورسعيدي وغزل المحلة، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في إطار مباريات الجولة 14 بالدوري الممتاز، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تقدم للمصري عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 49 من متابعة لتسديدة مروان حمدي بعد أن تصدى لها محمود شعبان حارس المحلة، وتعادل أحمد الشيخ للمحلة في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المحلة إلى 22 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف فقط خلف الاتحاد السكندري، في جدول ترتيب الدوري، كما ارتفع رصيد المصري إلى 19 نقطة في المركز الثامن.

الشوط الأول

جاءت البداية سريعة خاصة من جانب لاعبي المصري وأهدر مروان حمدي أولى فرص اللقاء بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد من داخل منطقة الست ياردات ولكن عمرو شعبان حارس الغزل، نجح في التصدي لها.

في الدقيقة 16 تسلم جريندو الكرة داخل منطقة الجزاء ودار بها وسدد في المرمى، ولكن الحارس كان في الموعد وتصدى لها.

وفي الدقيقة 24 خرج حارس المحلة من مرماه لإبعاد الكرة برأسه من خارج من منطقة الجزاء ولكنه أخطأ تقديرها لتتهادى أمام مروان حمدي الذي راوغ الحارس وسدد في المرمى ولكن مدافع المحلة نجح في إبعاد الكرة عن مرماه.

الدقيقة 25 كاد جابريل أوروك أن يحرز الهدف الأول للمحلة بعدما تصدى لركلة حرة مباشرة تبعد حوالي 30 ياردة عن المرمى، حيث خدع الجميع وبدلا من إرسال عرضية سدد مباشرة في أقصى الزاوية اليسرى ولكن محمود جاد أبعدها ببراعة عن مرماه.

وفي الدقيقة 33 توقف اللقاء بعد سقوط عبد الرحيم دغموم لاعب المصري على أرضية الملعب بعد التحام قوي مع مدافع المحلة، لتلقي العلاج ثم استأنف الحكم محمد الصباحي اللعب.

وتهادت كرة طائشة أمام رجب عمران في الدقيقة 37 ليسددها قوية على المرمى ولكن عمرو شعبان أمسك بها على مرتين.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدلا من الضائع، وكادت الدقيقة الأخيرة أن تشهد الهدف الأول للمحلة من تسدسة صاروخية بعيدة المدى لـ جابرييل أوروك ولكن محمود جاد حولها إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

الشوط الثاني

بادر فريق المحلة بالهجمات بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها محمود جاد ونجح في إبعادها عن مرماه.

وبعدها وفي الدقيقة 49 أرسل دغموم كرة قطرية إلى مروان حمدي داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وسددها قوية ولكن محود شعبان تصدى لها ولكن جريندو انقض على الكرة وسددها في الشباك معلنا هدف التقدم لفريق المصري.

وفي الدقيقة 54 أنقذ محمود جاد مرماه من هدف التعادل للمحلة بعدما راوغ أوروك وسدد كرة صاروخية من خارج المنطقة في المقص الأيمن ولكن الحارس أبعدها بصعوبة وحولها إلى ضربة ركنية.

في الدقيقة 64 أهدر محمد جابر فرصة التعادل للمحلة بعدما تسلم كرة رائعة من مصطفى العش في مواجهة محمود جاد ولكنه لم يحسن التصرف بالكرة ليهدرها بغرابة.

بعدها وفي الدقيقة 65 أهدر جريندو فرصة الهدف الثاني للمصري بعدما تسلم كرة بينية رائعة من دغموم وسددها قوية أرضية لتمر بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات لحارس المحلة.

وفي الدقيقة 68 تسلم أحمد الشيخ (البديل) الكرة من حميد ماو داخل منطقة الجزاء وسددها ولا أروع على المقص الأيمن لمحمود جاد ولكنها ارتطمت بالعارضة وتحولت إلى ضربة مرمى.

وكاد بازوكا أن يتعادل للمحلة من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ولكنها علت المقص الأيسر، وسط اعتراضات من لاعبي المحلة للمطالبة بركلات الجزاء، بعد احتكاك عمرو موسى مدافع المصري مع أحمد الشيخ ومنعه من التقدم نحو المرمى في الهجمة ذاتها.

وبالفعل استدعى حكم الفيديو، محمد الصباحي الذي احتسب بدوره ركلة جزاء للمحلاوية وتصدى لها أحمد الشيخ ليسددها ببراعة في الزاوية اليمنى لمحمود جاد ليعلن التعادل للمحلة وتصبح النتيجة 1-1 في الدقيقة 78.

وظلت المحاولات من جانب الفريقين لإدراك هدف التقدم، واحتسب محمد الصباحي 8 دقائق وقت بدلا من الضائع لم تسفر عن أي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.