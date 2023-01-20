باستخدام الماء والدقيق.. طريقة عمل بلح الشام خطوة بخطوة

تسعى دائمًا ست البيت لتقديم أشهى الأطعمة والحلويات المختلفة، وبلح الشام من ضمن الحلويات التى يشتهر بها المطبخ المصري.

ونرصد في السطور التالية طريقة عمل بلح الشام خطوة بخطوة..

طريقة عمل عجينة بلح الشام

ربع فنجان من الزيت

3 بيضات

ملعقة صغيرة من النشا

رشّة فانيليا

رشّة ملح

كوب دقيق

كوب ماء

مكونات العسل

2 كوب من السكر

2 كوب من الماء

عصرة نصف ليمونة

رشة من الفانيليا

طريقة تحضير بلح الشام

قم بوضع الماء والزيت على قدر بالنار، ويتم تركهم سويًا حتى الغليان، وخلال هذه العملية قم بإضافة الدقيق والنشا والفانيليا معاً مع التقليب حتى يصبح قوام العجين متماسكًا. يتم رفع العجين من على النار ويتم مزجه جيدًا، ويتم استخدام العجان في حالة توفره، ومن ثم يتم تركها حتى تبرد. ومن ثم قم بوضع الخليط مسطّحاً في قاع الوعاء وأضف البيض الواحدة تلو الأخرى مع مزج الخليط مرة أخرى. قم بالتقليب مع وضع فانيلا ومن ثم يتم خلط المكونات حتّى تحصل على قوام كريمي جيد. قم بصب الخليط في كيس أنابيب من القماش ونقوم بتزويده بطرف نجم كبير ثم نقوم بتسخين الزيت في قدر عميق على نار متوسطة حتى يغلي بعدها قلّل الحرارة إلى متوسطة منخفضة. يتم استخدام الملعقة وعمل شكل بلح الشام وتركه في الزيت الساخن كرر العملية حتى انتهاء المكان في القدر.

طريقة تحضير العسل (الشربات):

يتم مزج الماء والسكر معاً في قدر على النار حتّى الغليان أضف عصير الليمون والفانيلا، وتركه على نار متوسطة ومن ثم رفعه من على النار.

غطس بلح الشام في العسل.

يتم تقديمه مع أكواب الشاي وبالهنا والشفا ولكن يتم تركه ليبرد قليلًا.

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