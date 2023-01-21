السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هالاند فى الصدارة.. ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز

هالاند
هالاند

يهتم جمهور الساحرة المستديرة في مصر والعالم من محبي وعشاق الدوريات الكبرى، ومن بينها الدوري الإنجليزي، لمعرفه كافه التفاصيل والأخبار حول مجريات كرة القدم، ومن أهم تلك الأمور معرفة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الترتيب

اللاعب

الفريق

عدد الأهداف

1

إرلينج هالاند مانشستر سيتي22

2

هاري كين     توتنهام15

3

إيفان تونيبرينتفورد13

4

ألكساندر ميتروفيتشفولهام11

5

رودريجو ليدز يونايتد10

6

ميجيل ألميروننيوكاسل9

7

مارتن أوديجاردآرسنال8

7

ماركوس راشفورد  مانشستر يونايتد8
8لياندرو تروسار برايتون7

8

فيل فودينمانشستر يونايتد7

8

روبيرتو فيرمينو  ليفربول7

8

جابرييل مارتينيلي آرسنال7

8

جيمس ماديسون ليستر سيتي7

8

محمد صلاح ليفربول7
9بوكايو ساكاآرسنال6
9كالوم ويلسون نيوكاسل يونايتد6
9ويلفريد زاها كريستال بالاس6
9هارفي بارنز  ليستر سيتي6
9باسكال جروس  برايتون6
9داني إنجز أستون فيلا6

هالاند يبتعد بالصدارة وصلاح يتجمد رصيده

ولا يزال النرويجى إيرلينج هالاند، يحتفظ بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022 /2023، حيث وصل الفارق بينه وبين أقرب المنافسين له وهو الإنجليزي هاري كين لسبع أهداف بعد أن أحرز هدفًا في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهم أمس والمؤجلة من الأسبوع السابع من الدوري ليرتفع رصيده إلى 22 هدفًا، بينما تجمد رصيد هاري كين عند 15 هدفًا بعد فشله في التسجيل في مباراة أمس.

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كما تجمد رصيد النجم المصري لاعب فريق ليفربول محمد صلاح عند الهدف السابع له خلال النسخة الحالية ويتساوى مع  5 لاعبين أخرين، بينما يسبقه في عدد الأهداف 8 لاعبين ليكون الملك المصري محاصرًا في هذا الموسم ويقع في موقف صعب لاستعادة لقبه الذي حافظ عليه لعدة مواسم باعتباره هداف الدوري الإنجليزي، حيث يتبقى له 16 هدفًا ليتجاوز الهداف الحالي للبطولة، وتأمل الجماهير المصرية أن يعود صلاح من جديد لإحراز الأهداف. 

هدافي الدوري الإنجليزي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز إرلينج هالاند هالاند الدورى الانجليزى هاري كين

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