هالاند فى الصدارة.. ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز

يهتم جمهور الساحرة المستديرة في مصر والعالم من محبي وعشاق الدوريات الكبرى، ومن بينها الدوري الإنجليزي، لمعرفه كافه التفاصيل والأخبار حول مجريات كرة القدم، ومن أهم تلك الأمور معرفة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الترتيب اللاعب الفريق عدد الأهداف 1 إرلينج هالاند مانشستر سيتي 22 2 هاري كين توتنهام 15 3 إيفان توني برينتفورد 13 4 ألكساندر ميتروفيتش فولهام 11 5 رودريجو ليدز يونايتد 10 6 ميجيل ألميرون نيوكاسل 9 7 مارتن أوديجارد آرسنال 8 7 ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد 8 8 لياندرو تروسار برايتون 7 8 فيل فودين مانشستر يونايتد 7 8 روبيرتو فيرمينو ليفربول 7 8 جابرييل مارتينيلي آرسنال 7 8 جيمس ماديسون ليستر سيتي 7 8 محمد صلاح ليفربول 7 9 بوكايو ساكا آرسنال 6 9 كالوم ويلسون نيوكاسل يونايتد 6 9 ويلفريد زاها كريستال بالاس 6 9 هارفي بارنز ليستر سيتي 6 9 باسكال جروس برايتون 6 9 داني إنجز أستون فيلا 6

هالاند يبتعد بالصدارة وصلاح يتجمد رصيده

ولا يزال النرويجى إيرلينج هالاند، يحتفظ بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022 /2023، حيث وصل الفارق بينه وبين أقرب المنافسين له وهو الإنجليزي هاري كين لسبع أهداف بعد أن أحرز هدفًا في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهم أمس والمؤجلة من الأسبوع السابع من الدوري ليرتفع رصيده إلى 22 هدفًا، بينما تجمد رصيد هاري كين عند 15 هدفًا بعد فشله في التسجيل في مباراة أمس.

كما تجمد رصيد النجم المصري لاعب فريق ليفربول محمد صلاح عند الهدف السابع له خلال النسخة الحالية ويتساوى مع 5 لاعبين أخرين، بينما يسبقه في عدد الأهداف 8 لاعبين ليكون الملك المصري محاصرًا في هذا الموسم ويقع في موقف صعب لاستعادة لقبه الذي حافظ عليه لعدة مواسم باعتباره هداف الدوري الإنجليزي، حيث يتبقى له 16 هدفًا ليتجاوز الهداف الحالي للبطولة، وتأمل الجماهير المصرية أن يعود صلاح من جديد لإحراز الأهداف.