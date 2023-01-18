الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد صلاح قائد ليفربول للمرة الثانية فى مسيرته مع الفريق

محمد صلاح
محمد صلاح

ارتدى محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، شارة قيادة فريقه أمس الثلاثاء في لقاء وولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي.

صلاح ارتدى شارة قيادة ليفربول عندما حل بديلًا في شوط اللقاء الثاني، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف.

وارتدى صلاح شارة قيادة الريدز للمرة الثانية خلال مسيرته مع الفريق، بعد أن ارتداها في لقاء ليفربول واليونايتد في البريميرليج الموسم قبل الماضي.

وتأهل ليفربول إلى الدور الرابع بفضل هدف هارفي إليوت الوحيد في اللقاء بالدقيقة 13 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

محترفنا المصري محمد صلاح في صفوف الريدز، جلس على مقاعد البدلاء في تشكيل المدرب الألماني يورجن كلوب منذ بداية اللقاء، وشارك كبديل في الدقيقة 65 بدلًا من كودي جاكبو.

تشكيل ليفربول.. صلاح احتياطيًا وجاكبو يقود الهجوم أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: كيلهير

خط الدفاع: ميلنر، جوميز، كوناتي، تيسميكاس

خط الوسط: كيتا، ألكانتارا، بيجيتش

خط الهجوم: كارفيليو، جاكبو، إليوت

كانت المباراة الأولى قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، يوم الأحد الماضي، ولكن حسب قوانين البطولة فإن المباراة في حالة التعادل تُعاد من جديد.

وخاض ليفربول المباراة بعد الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها في الدوري الإنجليزي، وآخرها الخسارة أمام برايتون، وتحقيق انتصار يضمن له التقدم في حملة الدفاع عن لقب كأس إنجلترا للعام الثاني على التوالي.

ويعاني وولفرهامبتون أيضًا في الدوري الإنجليزي، حيث دخل دائرة الصراع على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فهدفه تحقيق مفاجأة وتحقيق الفوز من أجل التقدم إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا.

وتُعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين ليفربول وولفرهامبتون خلال أسبوع، حيث كانت المواجهة الأولى يوم 7 يناير الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، وقد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2- 2.

ليفربول وأرسنال يتنافسان على ضم خفيشا كفاراتسخيليا من نابولي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «صن» الإنجليزية، فإن نادي ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، يرغب في التعاقد مع النجم الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، لاعب وسط نابولي الإيطالي، في الصيف المقبل.

محمد صلاح صلاح ليفربول وولفرهامبتون كاس الاتحاد الانجليزي

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