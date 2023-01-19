رسميا.. محمد صلاح لاعب الشهر فى ليفربول

توج الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب عن شهر ديسمبر الماضي داخل النادي الإنجليزي.

وحصل صلاح على الجائزة الشهرية للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بعد تفوقه على زميله أليسون بيكر حارس مرمى فريق الريدز.

محمد صلاح صرّح عقب تسلمه الجائزة قائلا "من الرائع الفوز بالجوائز، لكننا ندرك أننا كنا بحاجة إلى تقديم ما هو أفضل خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف: "آمل أن تتحسن النتائج خلال المباريات المقبلة، اللاعبون كانوا متحمسين للغاية بعد مباراة ولفرهامبتون، لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين ويجب أن نتحد ونحمل بعضنا البعض".

وتابع: "أعتقد أن الأجواء رائعة في غرفغة خلع الملابس وآمل أن يساعدنا ذلك على تحسين النتائج".

وأوضح: "نحاول مساعدة اللاعبين الشبان، وأصحاب الخبرة يحاولون الحفاظ على هدوئهم دومًا وتقديم النصح للأصغر سنا".

وأتم تصريحاته: "نحن في موقف صعب، لكن أعتقد أننا سنتحسن في الفترة المقبلة".