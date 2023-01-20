مصرع ربة منزل أثناء اللهو بسلاح نارى رفقة جارتها فى المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها، بطلق نارى عن طريق الخطأ أثناء اللهو بسلاح ناري "مسدس" برفقة جارتها بإحدى قرى مركز العدوة أقصى شمال غربي محافظة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة العدوة شمال محافظة المنيا، يفيد مصرع ربة منزل، متأثرة بطلق ناري أثناء اللهو بسلاح نارى بإحدي قرى مركز العدوة.

وبالانتقال والفحص أفادت التحريات الأولية، أنه أثناء لهو ربة منزل وجارتها بسلاح نارى بدون ترخيص، خرجت طلقة نارية عن طريق الخطأ تسببت فى مصرع إحداهن.

تم القبض على المتهمة والسلاح المستخدم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والتحفظ على جثمان المتوفاة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تجري النيابة العامة تحقيق موسع بشأن الواقعة.