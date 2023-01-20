الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حسمًا للجدل.. الرى: 6 حقائق حول توقف أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

أكدت وزارة الموارد المائية والري عدم صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توقف العمل بمشروع تأهيل الترع.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى 6 نقاط أساسية فيما يتعلق بشأن توقف أعمال تأهيل الترع، نرصدها في السطور التالية:

1- أعمال تأهيل الترع تعد جزءًا رئيسيا من مهام الوزارة، ولا يمكن بأى حال إيقافها، حيث تعد الترع مصدر الرى للأراضى الزراعية، ووجود أى عوائق أو انسداد بالمجرى المائى أو انهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق إمرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الرى، وبالتالى فإن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع يعد أمرا لا جدال فيه.

تأهيل وتبطين الترع 

2- ساهم تأهيل الترع في الفترات القليلة الماضية في استعادة الترع الكفاءة المطلوبة لتوصيل المياه للنهايات، الأمر الذى أسهم في زراعة آلاف الأفدنة التي تم لم تكن تزرع من قبل بالنهايات، وبالتالى تحقيق عائد اقتصادى إيجابى.

3- أعمال تأهيل الترع لا تقتصر على التبطين، حيث يمكن تأهيل الترع من خلال التطهير أو التدبيش أو الارنكة (تشكيل الجسور ودمكها) أو من خلال التبطين الذى يعد إحدى وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل.
4- أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناء على الاشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية، حيث سيمكن هذا الدليل الإرشادى مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المُثلى للتأهيل.

5- تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادى، ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل.
6- تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.

الجامعات المصرية الدليل الإرشادي المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع الموارد المائية والري تبطين الترع المتعبة تبطين الترع عائد اقتصادي مشروع تأهيل الترع

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وائل لطفي

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