جهود «الزراعة» في الحماية المجتمعية لصغار المزارعين

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور على حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة حول جهود الجهاز، حيث يقدم مجموعة من الخدمات الزراعية والصحية والبيطرية ومشروعات صغيرة من خلال هذه المشروعات.

وأفاد التقرير بأن الجهاز التنمية الشاملة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وزع عدد 1800 مشروع صغير من مشروعات تربية الأغنام على المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة في المحافظات الحدودية البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء ومطروح بالإضافة إلى 403 مشروع دجاج بياض في قرى مراكز محافظة كفر الشيخ بتكلفة 15 ألف جنيه لكل مشروع و220 مشروع تربية أغنام في قرى حياة كريمة بمحافظة قنا.

ويهدف المشروع الى إلحاق القادرين على العمل والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة في سوق العمل من خلال تملكهم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعد بناء قدراتهم من خلال التدريب والتأهيل.

ودرب الجهاز الأسر المستفيدة قبل استلام المشروعات وكذلك أن تكون السلالات التي تم توزيعها متأقلمة ومتوافقة مع مناطق توزيعها وحصول رؤوس الحيوانات على جميع التحصينات اللازمة ومومن عليها تامين شامل لصالح الاسر المستفيدة، وكذلك يتم توزيع كميات من العلف او الدريس تكفي لمدة ثلاث أشهر على الأقل.



‏وأضاف "علي حزين" أن الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي من خلال مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح قام بتقديم عدد كبير من الخدمات المختلفة في مناطق عمل الجهاز فى التجمعات البدوية (ابوزريبة – بقبق- ابو صفافى – اوجارين – الرابية الشرقية – الرابية الوسطى - فوكه – القصابة - الحوالة ) حيث يهدف المشروع الى زيادة الدخل وتحسين حالة الأمن الغذائي للمجتمعات البدوية من خلال تنفيذ أنشطة التنمية الشاملة في مجالات ( الخدمات الصحية – الخدمات التعليمية – التدريب وتنمية المهارات – الخدمات الزراعية والبيئية – الخدمات الثروة الحيوانية ) بالمشاركة مع شركاء التنمية بالمحافظة.

وأضاف حزين: «قام المشروع بإنشاء عدد (6) فصول مجتمعية وعدد (2) مركز تنمية المرأة وتدريب حرفي وعدد (2) وحدة صحية ووحدة بيطرية، وكذلك تطوير مسافة 9.7 كيلو في أودية حمد وفروعه ووادي أبوصفافى بإقامة السدود الحجرية والأسمنتة والترابية، ونتج عنها استصلاح أكثر من 500 فدان تم زراعتها بالشعير والزيتون والتين، واستفاد منها 200 أسرة، وكذلك قام المشروع بتنفيذ عدد (88) آبار نشو لتجميع المياه (سعة 150 م3) بإجمالي (13200 م3 ) . وتطهير عدد (77) بئر روماني بجميع مناطق العمل بإجمالي (60000 م3) تقريباً وفقاً لمتوسط السعة التخزينية لكل بئر



وقال انه تم توزيع وكمية (236 طن و50 كيلو من تقاوي الشعير) لدعم 8322 مزارع وتكفى لزراعة 8322 فدان كما تم توزيع عدد 332500 شتلة زيتون لعدد 8117 مزارع تقريبا بمساحة 7388 فدان ليصل إجمالي ما تم توزيعه أكثر من 433 ألف شتلة زيتون لزراعة 11 ألف فدان من الزراعات المطرية، وتنفيذ (53) قافلة بيطرية بتحصينات بلغ العدد 334.624 رأس مع تقديم خدمات علاجية متنوعة والتثقيف البيطري وكذلك تنفيذ عدد (30) قافلة صحية وتم توزيع الأدوية بالمجان للحالات المرضية بإجمالي 13183 حالة في تخصصات مختلفة. كما تم تنفيذ عدد 44 دورة تدريبية في المجالات التالية (أعمال يدوية والحياكة – التثقيف الصحي – التوعية مع المجلس القومي للمرأة) من 2014 إلى 2020 من خلال المشروع، بإجمالي عدد فتيات تخطي 1365.

وقام المشروع بإنشاء عدد (333) برج حمام بمنطقتي (غرب مطروح - رأس الحكمة) كمشروعات صغيرة مدرة للدخل للسيدات والأسر الأكثر احتياجا.

وقام الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة من خلال مشروع التنمية المتكاملة لمناطق حلايب وشلاتين والممول من الخزانة العامة بعدد من الانشطة التى تهدف الى دعم صغار الصيادين والمربين وكذلك دعم ابناء مدن الشلاتين وحلايب وابو رماد من خلال :- توزيع عدد 30 قارب صيد من الخشب المغطى بالفيبرجلاس مزود بمحرك ياماها 40 حصان و عدد 30 ثلاجة وعدد 30 رخصة صيد لصغار الصيادين، وتوزيع عدد 2000 رأس أغنام وماعز على الأسر الأكثر احتياجا وتوزيع أعلاف جافة لزوم تغذية الأغنام والماعز، كما تم تشغيل (3) غرف شعير مستنبت لإنتاج الأعلاف الخضراء بمحطة بحوث الصحراء بالشلاتين.

وقام الجهاز بحفر عدد(7) ابار ميكانيكيا بشلاتين وابوسعفة والديف توريد وتركيب وتشغيل 6 محطات نظام رى بالطاقة الشمسية، بتركيب وتشغيل عدد 100 صوبة زراعية منها خمسون صوبة بوادي حوضين بالشلاتين وخمسة عشر بوادى الديف وعشرة بوادى امبارك بمرسى علم خمسة عشر صوبة بمحطة مركز بحوث الصحراء بالشلاتين، وتركيب عدد 15 مظلة انتظار طريق بمدينة الشلاتين، وإقامة نموذج للتنمية المتكاملة والمستدامة بوادى حوضين بالشلاتين حيث ترتكز الفكرة الرئيسية للأعمال التي تجرى بوادي حوضين (أحد الأودية الصحراوية ويبعد عن مدينة الشلاتين حوالى 32 كم ) على عمل نموذج متكامل للتنمية المستدامة باستخدام كافة الموارد الطبيعية المتاحة مثل المياه المالحة والأرضي الصحراوية في إنشاء مجتمعات تتمتع بكافة سبل الحياة من مسكن وفرص عمل وإنتاج زراعي وحيواني وسمكي وداجني وصناعات قائمة على تجفيف النباتات الطبية والعطرية ومنتجات البان ولحوم الابل وكذلك توفير المراعى للابل والماعز طوال العام باستخدام المياه المالحة.