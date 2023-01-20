الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وصول أول قافلة مساعدات إنسانية للأمم المتحدة إلى سوليدار في أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أول قافلة مساعدات إنسانية أممية وصلت إلى محيط بلدة سوليدار في شرق أوكرانيا التي شهدت بعضا من أشرس المعارك منذ بدء الغزو الروسي.

وأوضح ينس لاركي الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا) خلال مؤتمر صحفي في جنيف "هذه أول قافلة مساعدات لهيئات إغاثية تصل إلى المنطقة".

وأشار إلى أن القافلة التي تضم ثلاث شاحنات تنقل المياه والأغذية وسلعا أساسية لنحو 800 شخص، بدأت بتفريغ حمولتها.

وتتواجد القافلة في منطقة تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.

txt

أوكرانيا تعلن القبض على 7 عملاء روس قرب دنيبرو


وأكد لاركي أن "المعارك الأخيرة داخل سوليدار وفي محيطها تسببت بدمار هائل ما جعل الناس في حاجة ملحة إلى مساعدات إنسانية" موضحا أن الأمم المتحدة تحاول إرسال مساعدات إضافية.

وأضاف "زملاؤنا في القافلة رأوا بأم العين وضع السكان الراهن. هذه المنطقة شهدت معارك كثيرة وبطبيعة الحال، المساعدة الإنسانية ضرورية اليوم وفي المستقبل المنظور".

أعلن الجيش الروسي ومجموعة فاغنر للمرتزقة سيطرتهما على مدينة سوليدار الصغيرة في شرق أوكرانيا الواقعة قرب باخموت التي يحاول الروس الاستيلاء عليها منذ أشهر.

txt

بعد دعمها بالدبابات.. هل بات انضمام أوكرانيا لحلف الناتو وشيكا؟


وينفي الأوكرانيون أن تكون المدينة سقطت في أيدي الروس.

في نشرته الصباحية، أكد الجيش الأوكراني الجمعة أن قواته "صدت" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة "هجمات" روسية على حوالى عشر بلدات في منطقة دونتيسك من بينها سوليدار.
وأوضح "تعرضت سوليدار لنيران العدو".

وكان عدد سكان هذه البلدة المنجمية التي تعرضت لدمار واسع، نحو عشرة آلاف نسمة قبل الحرب.

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وزراء دفاع الناتو المجتمعين في قاعدة رامشتاين الألمانية بتوفير طائرات "إف-16" وصواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا.

txt

غازبروم: إمدادات الغاز من روسيا عبر أوكرانيا انخفضت لـ 24.4 مليون متر

جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني في نهاية كلمته عبر الفيديو لمجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا من وزراء الدفاع لحلف الناتو المجتمعين في قاعدة رامشتاين.

وقال زيلينسكى "كلاهما سيكون خطوة إلى الأمام من المساعدات العسكرية الحالية التي يتم إرسالها، حيث اقتصرت المنح حتى الآن على الصواريخ بالذخائر التي لا يمكنها ضرب الأهداف الروسية بعيدة المدى، وفقًا لما نقلته فضائية سكاى نيوز البريطانية.

كما حث الرئيس الأوكراني الغرب على الإسراع بمساعدة كييف، واصفا الوقت بأنه سلاح روسيا.

الامم المتحدة شرق أوكرانيا الغزو الروسي مكتب الأمم المتحدة أوتشا الحكومة الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

«التموين»: طرح الخبز لغير حاملي البطاقات هدفه تخفيف العبء على المواطنين

ضبط عصابة تخصصت في تزوير أوراق المرور بالإسكندرية

«حياة كريمة» تدعم صيادى الأقصر: توفير المراكب يسهم فى عودتنا لمهنة أجدادنا

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وموعد استحقاق الغرامة

ضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران