غازبروم: إمدادات الغاز من روسيا عبر أوكرانيا انخفضت لـ 24.4 مليون متر

أعلنت شركة غازبروم الروسية، اليوم الجمعة، أن حجم إمدادات الغاز من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا، اليوم، انخفض إلى 24.4 مليون متر مكعب.

وأوضحت غازبروم الروسية فى بيان لها اليوم، أن حجم إمدادات الغاز الطبيعي اليوم أقل من حجمها في مطلع يناير الجاري 2023 بنحو 40%.

وأشارت الشركة إلى أن السبب وراء تراجع الإمدادات، هو أن الجانب الأوكراني لم يقبل طلبات سوى لنقل 24.4 مليون متر مكعب، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية.

وتشهد إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر محطة "سودجا" في أوكرانيا، انخفاضا لليوم الثاني على التوالي، بعدأن قبلت سلطات كييف طلبات لنقل 25.1 مليون متر مكعب يوم أمس.

ومنذ 11 مايو الماضى، تقوم شركة غازبروم الروسية بضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال محطة واحدة وهي سودجا، إذ يرفض الجانب الأوكراني تلقي طلبات الغاز عبر سوخرانوفكا.

- غازبروم: وصلنا لمستوى جديد في مجال توريد الغاز إلى الصين

وفى بداية الشهر الجاري، أعلن رئيس شركة غازبروم الروسية، أليكسي ميلر، أن الشركة وصلت مع حلول 1 يناير الحالي إلى مستوى جديد مبدئيًا في مجال توريد الغاز إلى الصين.

وأشار "ميلر"، إلى أنه في العام الماضي وبطلب من الجانب الصيني، كانت عمليات التوريد تنجز بكميات تتجاوز التعاقدية، مما جعل من الممكن تنفيذ بنود الاتفاقات بزيادة ملحوظة.

وتابع رئيس غازبروم "بطلب من الجانب الصيني كذلك، قمنا في 31 ديسمبر، أي قبل أيام قليلة من الموعد المحدد، بالانتقال إلى تسليم الأحجام اليومية الواردة في العقد الخاص بالعام التالي، وبهذا الشكل، اعتبارًا من 1 يناير 2023، انتقلت شركة غازبروم إلى مستوى جديد تمامًا في مجال توريد الغاز إلى الصين"، وفقًا لوكالة نوفوستي.

وأعلنت شركة غازبروم عدة مرات عن تسجيل أرقام قياسية في مجال توريد الغاز إلى الصين، إذ كانت المرة الأخيرة في 28 ديسمبر، عندما زادت كميات التوريد عما متفق عليه بنسبة 18.7%.