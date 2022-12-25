الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«غازبروم» تعلن شحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

غازبروم
غازبروم

أعلنت شركة غازبروم الروسية، عن أنها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم، وهو ما يتماشى مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القليلة الماضية.

«غازبروم» تعلن شحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

يأتي هذا في ظل وقف الضخ عبر خط "السيل الشمالي" بشكل تام بعد تعرضه للتفجير قبل فترة، ويعتبر خط العبور عبر أوكرانيا، بمثابة الطريق الوحيد لنقل الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا، فيما يتم نقل الغاز الروسي إلى تركيا ودول جنوب وجنوب شرق أوروبا، عن طريق خطي "السيل التركي" و"السيل الأزرق".

وكشف ممثل الشركة في وقت سباق "تقوم شركة غازبروم بضخ الغاز الروسي للترانزيت عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أقره الجانب الأوكراني عبر محطة "سودجا"- مليون متر مكعب من الغاز في يوم 21 ديسمبر. ورفض الجانب الأوكراني طلب الضخ عن طريق محطة "سوخرانيفكا".

 

 

 

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