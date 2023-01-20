بعد دعمها بالدبابات.. هل بات انضمام أوكرانيا لحلف الناتو وشيكا؟

سلطت صحيفة «أسيا تايمز» الأسيوية، اليوم الخميس، الضوء على أخر مستجدات ملف انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وقال التقرير إنه من غير المحتمل أن تنضم أوكرانيا إلى الناتو كعضو سياسي في أي وقت قريب، لكن جيشها اصبح قوة متزايدة كقوة تابعة للناتو، إثر المساعدات العسكرية للبلاد في حربها ضد روسيا.

بريطانيا والدبابات

وفي السياق ذاته، تعتزم بريطانيا إرسال 12 دبابة لأوكرانيا من طراز تشالنجر. ​​

وأضاف التقرير أن الدبابات كانت تحتشد على حدود روسيا مع أوكرانيا (بينما كانت المملكة المتحدة تقلل من حجم أسطولها).

وتابع أن أوكرانيا كانت تتوسل الحلفاء للحصول على أنظمة أسلحة أكثر وأفضل مثل المدفعية بعيدة المدى والطائرات.

كما تسعى بولندا وجمهورية التشيك، لإرسال دبابات T72 ولكن تم تعديلها، لم يكن أي منها قادمًا من دول الناتو.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، عن نقل 12 دبابة من 227 دبابة تشالنجر 2 البريطانية، كما أنها فعالة للغاية وتتفوق على معظم ما يمكن لروسيا أن تمارسه، ولكن حتى الآن سيكون هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يمكنهم إحداث فرق كبير.

حرب أسلحة مشتركة

وأعلنت ألمانيا والولايات المتحدة مؤخرًا أنهما سترسلان مركبات مشاة قتالية من طراز Marder وBradley (IFVs) إلى أوكرانيا.

وتحمل المركبات القتالية قوات المشاة إلى المعركة، في حين أنه لا يوجد شك في أنها فعالة في حد ذاتها، إلا أنها ليست مصممة للعمل بمفردها.

وفي وقت مبكر من الحرب، فقدت روسيا المئات منها بسبب الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات التي أطلقها المشاة، بما في ذلك Javelin وNLAW الأيقونيان.