الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وموعد استحقاق الغرامة

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

مازال أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وموعد استحقاق الغرامة يحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية والتي أصدرتها الشركة المصرية للاتصالات we منذ أيام قليلة للعملاء من كافة محافظات الجمهورية عن استحقاقات شهور (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) 2022 ويمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة وفقا للخطة الرقمية.

أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وموعد استحقاق الغرامة

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات we يوم 15 يناير 2023 الجاري حيث تمنح الشركة مهلة 30 يوم للمواطنين مهلة للسداد دون غرامة مالية تنتهي يوم 14 فبراير المقبل فيما تمنح العملاء المتخلفين عن الدفع مهلة شهر حتى يوم 15 مارس 2023 للسداد بغرامة مالية تقدر بـ 10 جنيهات كحد أدني و2. % كحد أقصى من إجمالي قيمة الفاتورة وتضاف عليها عند السداد.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيلا الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة we وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في كافة المحافظات.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالاسم وكيفية تفسير الألوان

رابط الاستعلام عن فاتوة التليفون الأرضي يناير 2023

يمكن من خلال الموقع الرسمي لشركة we من خلال هذا الرابط (من هنا) الاستعلام عن الفاتورة المحاسبية الربع سنوية للتليفون الأرضي وذلك من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع شركة we من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير التليفون.
  • إدخال كود المحافظة التابع لها الهاتف الأرضي.
  • تسجيل رقم التليفون الأرضي بدقة.
  • الضغط على كلمة استعلام عن الفاتورة.
  • ظهور إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأرضي.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من كافة محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضا:

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالاسم وكيفية تفسير الألوان

txt

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون

txt

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023 وأخر موعد للسداد

كيفية تقديم الشكاوى لعملاء شركة  we

يتسأل المواطنين عن أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وموعد استحقاق الغرامة وكيفية تقديم شكاوى العملاء من كافة محافظات الجمهورية وهي كالتالي:-

1 - أحد أرقام خدمة العملاء عبر الأرقام التالية: 111 أو 19777 أو 10555000111.

2 - عبر البريد الإلكتروني [email protected]

اقرأ أيضا 

باقات التليفون الأرضي 2023

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون فاتورة التليفون الأرضي التليفون الأرضي فاتورة التليفون التليفون موعد استحقاق الغرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

«التموين»: طرح الخبز لغير حاملي البطاقات هدفه تخفيف العبء على المواطنين

«حياة كريمة» تدعم صيادى الأقصر: توفير المراكب يسهم فى عودتنا لمهنة أجدادنا

ضبط عصابة تخصصت في تزوير أوراق المرور بالإسكندرية

ضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

«كلنا واحد».. «الداخلية» تدفع بسيارات بيع الأرز والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران