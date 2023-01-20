آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وموعد استحقاق الغرامة

مازال أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وموعد استحقاق الغرامة يحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية والتي أصدرتها الشركة المصرية للاتصالات we منذ أيام قليلة للعملاء من كافة محافظات الجمهورية عن استحقاقات شهور (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) 2022 ويمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة وفقا للخطة الرقمية.

أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وموعد استحقاق الغرامة

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات we يوم 15 يناير 2023 الجاري حيث تمنح الشركة مهلة 30 يوم للمواطنين مهلة للسداد دون غرامة مالية تنتهي يوم 14 فبراير المقبل فيما تمنح العملاء المتخلفين عن الدفع مهلة شهر حتى يوم 15 مارس 2023 للسداد بغرامة مالية تقدر بـ 10 جنيهات كحد أدني و2. % كحد أقصى من إجمالي قيمة الفاتورة وتضاف عليها عند السداد.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيلا الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة we وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في كافة المحافظات.

رابط الاستعلام عن فاتوة التليفون الأرضي يناير 2023

يمكن من خلال الموقع الرسمي لشركة we من خلال هذا الرابط (من هنا) الاستعلام عن الفاتورة المحاسبية الربع سنوية للتليفون الأرضي وذلك من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع شركة we من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير التليفون.

إدخال كود المحافظة التابع لها الهاتف الأرضي.

تسجيل رقم التليفون الأرضي بدقة.

الضغط على كلمة استعلام عن الفاتورة.

ظهور إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأرضي.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من كافة محافظات الجمهورية.

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كيفية تقديم الشكاوى لعملاء شركة we

يتسأل المواطنين عن أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وموعد استحقاق الغرامة وكيفية تقديم شكاوى العملاء من كافة محافظات الجمهورية وهي كالتالي:-

1 - أحد أرقام خدمة العملاء عبر الأرقام التالية: 111 أو 19777 أو 10555000111.

2 - عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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