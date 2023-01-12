موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023 وأخر موعد للسداد

يكثف الملايين من المصريين المستفيدين من خدمة التليفون الأرضي البحث عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023 وطرق السداد وكذلك أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي قبل فرض غرامة عليهم أو انقطاع الخدمة عنهم لا سيما أنها ترتبط بشكل كبير بالإنترنت الأرضي التي تستفاد منه ملايين الأسر في مختلف المحافظات.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023

وقد أوضحت الشركة المصرية للاتصالات أن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023 يبدأ في 15 يناير المقبل، حيث تصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يناير 2023 يوم 15 يناير الجاري.

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير لأشهر الاستخدام أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022.

الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023

ويمكن لعملاء الهاتف الأرضي الاستعلام عن قيمة الفاتورة فور صدورها عبر الموقع الرسمي للشركة وسداد قيمتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، وذلك من خلال رقم الهاتف الأرضي فقط من خلال هذا الرابط (من هنا).

وتستطيع أيضًا معرفة فاتورة التليفون الأرضي عقب صدورها من خلال الاتصال بالرقم المختصر (19777)، وإدخال رقم التليفون، وسيتم الرد بقيمة الفاتورة المستحقة.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023

وتمنح الشركة المصرية للاتصالات لعملائها فترة سماح حتى 14 فبراير المقبل لسداد قيمة الفاتورة بعدها يتم تحويل خطوط من لم يسدد الفاتورة لخدمة الاستقبال فقط.

وفي حال تخلف العميل عن السداد حتى يوم 14 مارس ستلجأ الشركة إلى فرض غرامات تأخير ووقف الخدمة عن هاتف العميل.

غرامة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرًا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

وتتاح عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي والتي تشمل "الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورانج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي ممكن".