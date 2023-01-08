الشركة المصرية للاتصالات.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023

أيام قليلة وتصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023 عبر موقعها الرسمي، حيث تصدر فاتورة التليفون الارضي بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، على مدار السنة.

وتصدر الشركة المصرية للاتصالات على مدار السنة 4 فواتير للتليفون الأرضي وهم: فاتورة شهر يناير 2023، فاتورة شهر أبريل 2023، فاتورة شهر يونيو 2023 وأخيرا فاتورة شهر أكتوبر 2023.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وتصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023 على موقعها على الإلكتروني اعتبارًا من يوم 15 يناير 2023، ويتم دفع الفاتورة بدون أي إجراءات من جانب الشركة حتى يوم 14 فبراير 2023.

وتبدأ الشركة المصرية للاتصالات بداية من يوم 15 فبراير 2023 بمنع إجراء مكالمات من التليفون الأرضي والسماح بالاستقبال فقط، ويتم منع استقبال المكالمات أيضًا اعتبارًا من يوم 15 مارس 2023.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات برقم التليفون من هنــــــــــا .

وتحتسب الشركة غرامة تأخير على العملاء غير المسددين بقيمة 1.5% شهريًا من إجمالي الفاتورة، بداية من يوم 15 مارس 2023، ويبلغ الحد الأدنى للغرامة 10 جنيهات.

تقوم المصرية للاتصالات بقطع الحرارة عن التليفون بعد 4 شهور من عدم السداد، وسحب الخط بعد 7 شهور.

كيفية سداد فواتير التليفون الارضي

هناك العديد من وسائل الدفع

في أي سنترال من السنترالات المصرية للاتصالات المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك مكاتب التلغراف.

جميع مراكز البيع والتحصيل للمصرية للاتصالات ووحدات الخدمة المتنقلة ، حيث تستطيع سداد قيمة الفاتورة دون ضرورة التوجه إلى السنترال (فى حالة عدم وجود متأخرات سابقة على خط التليفون، ففى هذه الحالة يجب عليك التوجه إلى السنترال التابع لك لسداد المتأخرات).

من خلال الموقع الإلكتروني عن طريق بطاقة الائتمان أو الماستر كارد بشرط اصدارها داخل جمهورية مصر العربية، وتستطيع بعد إتمام عملية السداد طباعة ما يفيد سدادك لقيمة الفاتورة.

مراكز خدمة عملاء Telecom Egypt

يمكنك السداد من خلال خدمة فورى، والتى تم تفعيلها بالاشتراك مع بنوك مصر والأهلى، والإسكندرية والقاهرة حيث يمكن لعملاء تلك البنوك سداد قيمة الفاتورة من خلال ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك المصدر.

مركز "خدماتى" بمناطق القاهرة الكبرى والصعيد.

مكاتب البريد.

خصم من حسابك البنكي.

منافذ مصاري.