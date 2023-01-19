رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالاسم وكيفية تفسير الألوان

تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 في جميع المحافظات قائمة بحث الطلاب وأولياء الأمور عبر الإنترنت، خلال الفترة الحالية بالتزامن مع انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2022-2023.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تصحيح امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات؛ تمهيدًا لاعتمادها ونشرها رسميا لجميع الطلاب.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس للفصل الدراسي الأول في أول أيام الدراسة بالترم الثاني، بعد الانتهاء من رصد ومراجعة الدرجات وإعداد كشوف النتائج النهائية.

دلالات ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

من المقرر أن يتم إعلان نتائج صفوف النقل الابتدائي بالألوان، حيث يشير كل لون إلى التقدير الذي حصل عليه الطالب، كالتالي:-

اللون الأزرق يوضح أن الطالب قد فاق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات، “من 85 درجة إلي 100 درجة.

أما اللون الأخضر يوضح أن التلميذ قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، “أكثر من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

واللون الأصفر سيوضح أن المتعلم بحاجة لبعض الدعم، “أكثر من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

أما اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات، “من 1 لأقل من 50 درجة.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس للترم الأول، فور اعتمادها رسميا من خلال تسجيل الدخول إلى رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 من هنا أو من خلال موقع المديرية التعليمية التابع إليها الطلاب.

وبعدها يتم اختيار نتائج المرحلة الابتدائية، ثم نتيجة الصف الرابع الابتدائي وتسجيل البيانات المطلوبة لاستخراج النتيجة.