محافظ أسيوط يوجه بفتح منافذ أهلا رمضان لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بفتح منافذ وشوادر "أهلاً رمضان" بالقرى والمراكز في أسرع وقت ممكن لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين، من هذه السلع ومحاربة الغش التجارى ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وأوضح محافظ أسيوط، أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية والقطاع الخاص، والعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمجتمع المدني فضلاً عن التنسيق مع القوات المسلحة، ومديرية الأمن والتواصل مع الموردين وكبار التجار لتوفير السلع والمشاركة في المعارض.

وناشد المحافظ، الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامناً مع قرب شهر رمضان المعظم، جاء ذلك خلال لقائه برؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارات وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.

- التنبيه على الجميع بالإعلان عن أسعار المنتجات خاصة السلع الاستراتيجية

وأشار "سعد"، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الشأن لزيادة عدد المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة وشوادر بيع المواد الغذائية والسلع المختلفة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على ضرورة التنبيه على الجميع بالإعلان عن أسعار المنتجات خاصة السلع الاستراتيجية والتأكد من عدم تخزين التجار لأي سلعة وحجبها عن المواطنين، ومجابهة كافة أشكال الاحتكار بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين عن الخطوط الساخنة التي تم الإعلان عنها لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها، والمشاركة في حملة "خليك ايجابي" التي تم إطلاقها بقرى ومراكز المحافظة لمواجهة التلاعب في الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى وضبط الأسواق.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة، وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية، وتوقيع الغرامات على المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين ومكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار أو إخفاء سلع تموينية مشدداً على تنفيذ الكتب الدورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الأسعار والسيطرة عليها ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية والأساسية بالأسواق، لافتاً إلى تفعيل اللجان الرقابية بكافة المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية.

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