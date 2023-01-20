الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هيئة الطيران المدني الأمريكي تكشف سبب تعطل الحركة الجوية قبل 10 أيام

هيئة الطيران المدني
هيئة الطيران المدني الأمريكي

أكدت هيئة الطيران المدني الأمريكي، الخميس، أن العطل التقني الذي أجبرها على تعليق كل الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة موقتًا في 11 يناير، كان بسبب قيام أحد المتعاقدين بمحو ملفات عن طريق الخطأ.

وسبق للهيئة أن أفادت أنّ تلف ملف قاعدة بيانات تسبب بالعطل وأدى إلى تأخير وإلغاء الآلاف من عمليات الإقلاع في 11 يناير.

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وقالت الهيئة الخميس، إن تقريرًا أوليًا أظهر أن أحد المتعاقدين من الباطن "مسح ملفات عن غير قصد أثناء عمله على المزامنة بين قاعدة البيانات الرئيسية وقاعدة البيانات الاحتياطية".

ويستمر التحقيق، لكن تؤكد الهيئة أنها لم تجد أي دليل يربط الحادث بعمل مدبّر أو هجوم إلكتروني.

وتتخذ هيئة الطيران المدني الأميركي تدابير لضمان أن يكون نظام المعلومات المعني، الهادف إلى تحذير أفراد طاقم الطائرة من أخطار محتملة على الأرض أو في الجو في الوقت الحقيقي، "أكثر متانة".

وقال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيدجيدج في 11 يناير، إنه طلب من هيئة الطيران المدني الأمريكي تحديد أسباب المشكلة وشرح سبب عدم عمل الأنظمة البديلة التي كان من المفترض أن تعمل في حال حدوث مشكلات.

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