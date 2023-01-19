البيت الأبيض: لن تكون هناك مفاوضات بين بايدن والجمهوريين بشأن سقف الدين

قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن لن يفاوض الجمهوريين "المتشددين" بشأن موقفهم المعارض لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار للصحفيين وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية بأنه: "لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين، لن نفعل ذلك، هذا واجبهم الدستوري"، مضيفة: "لا ينبغي استخدام ذلك لعبة كرة قدم سياسية".

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إن الحكومة تقترب فعليًا اليوم الخميس، من الحد القانوني المسموح به للاقتراض والبالغ 31.4 تريليون دولار، وعند هذه النقطة سوف يتم اللجوء إلى مناورات محاسبية لتجنب التخلف عن السداد بشكل مؤقت.

وكشفت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية، عن إمكانية حدوث ركود عميق في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع سقف الديون في الاقتصاد الأمريكي، لا سيما في الوقت الذي تعاني فيه الإدارة الأمريكية من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، واعتبرت الشبكة أن جهود إصلاح الاقتصاد الأمريكي صعبة سواء عن طريق فرض مصلحة الضرائب الأمريكية المزيد من الضرائب على الأغنياء والأثرياء، حتى يمكن تمويل البرامج الاجتماعية المختلفة للفقراء والأطفال.

مواجهة سياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين

ووفقًا للشبكة الأمريكية "إيه بي سي"، فإنه في ظل هذا الكونجرس الجديد ورئيس النواب الجديد كيفن مكارثي فإنه من شبه المؤكد أن يؤدي الجدل حول سقف الديون، إلى مواجهة سياسية بين المشرعين الجمهوريين الذين تم تمكينهم حديثًا والذين يسيطرون الآن على مجلس النواب ويريدون خفض الإنفاق، والرئيس جو بايدن والمشرعين الديمقراطيين، الذين تمتعوا بسيطرة حزب واحد على واشنطن العامين الماضيين.

البيت الأبيض يدافع عن مصروفات الشعب الأمريكي

ومن جانبه، أصر البيت الأبيض على أنه لن يسمح بوضع مصروفات الأمة أسيرة لمطالب المشرعين الجمهوريين، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين: "لقد رأينا جمهوريين وديمقراطيين يجتمعون للتعامل مع هذه القضية، و"إنه أحد البنود الأساسية التي يتعين على الكونجرس التعامل معها ويجب أن يتم ذلك دون شروط".