الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

CNN: «ناسا» تسعى لتصنيع طائرات صديقة للبيئة لتخفيض استهلاك الوقود

طائرات صديقة البيئة
طائرات صديقة البيئة

كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، في تقرير لها  فوائد برنامج ناسا الجديد لمشروع تصنيع طائرات "صديقة للبيئة" تخفض الانبعاثات  بالتعاون مع شركة "بوينغ" الرائدة في صناعة الطائرات، وقالت بأنها تخفض استهلاك الوقود مقارنة بالطائرات الأكثر كفاءة اليوم.

وقالت  الشبكة في التقرير، ستعمل ناسا وبوينغ معًا في مشروع "Flight Demonstrator" المستدام لبناء واختبار وتسيير طائرة ذات ممر واحد لخفض الانبعاثات هذا العقد ، وفقًا لإعلان صادر عن الوكالة يوم الأربعاء الماضي.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون،"إن هدفنا هو أن شراكة ناسا مع بوينج لإنتاج واختبار متظاهر واسع النطاق ستساعد في الوصول إلى طائرات تجارية مستقبلية أكثر كفاءة في استهلاك الوقود ، مع فوائد للبيئة وصناعة الطيران التجاري والركاب في جميع أنحاء العالم، نجحنا في ذلك ، فقد نرى هذه التقنيات في الطائرات التي يأخذها الجمهور في السماء في ثلاثينيات القرن الحالي".

- توقيت أول رحلة تجريبية للطائرة الجديدة

ومن المقرر إجراء أول رحلة تجريبية لهذه الطائرة عام 2028، وحسب مدير "ناسا"، "قد نرى هذه التقنيات في الطائرات التي يستقلها الركاب في ثلاثينيات القرن الجاري".

وتعتمد شركات الطيران إلى حد كبير على الطائرات ذات الممر الواحد، التي تنفث ما يقرب من نصف انبعاثات الطيران في أنحاء العالم، وفقا لـ"ناسا".

ويمكن أن تؤدي تقنية جديدة إلى تقليل استخدام الوقود ودعم الهدف الأميركي بتحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2050، على النحو المنصوص عليه في خطة العمل المناخية للطيران في الولايات المتحدة.

وتقدر "بوينغ" أن الطلب على الطائرات الجديدة ذات الممر الواحد سيزداد بمقدار 40 ألف طائرة، بين عامي 2035 و2050.

استخدام الوقود التكنولوجيا السوق التجاري العمل المناخى القرن الحالي الولايات المتحدة

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