من بينها عرض ومناقشة فيلم «إنجليزية ركيكة».. أمسيات فنية وثقافية اليوم

Broken English أو “إنجليزية ركيكة”، عنوان الفيلم الروائي الطويل، الذي يعرض في مكتبة مصر الجديدة العامة، في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن أنشطة نادي سينما المكتبة، ويعقب العرض مناقشة حوله يقدمها الناقد السينمائي سامح توفيق.

وفيلم “إنجليزية ركيكة”، من إنتاج عام 2007، وتبلغ مدة عرضه 93 دقيقة، من إخراج زوي كاسافيتز، وتدور أحداث الفيلم حول “نورا” أم عزباء في الثالثة والثلاثين من عمرها، لديها ثلاثة أطفال، تعيش حياتها بروتينية تامة إلي أن تقابل “جوليان” سائح فرنسي، الذي يفتح أمامها آفاق جديدة في الحياة.

ــ "اجازتك عندنا" احتفالية في بيت العيني

في سياق متصل، ومع بدء أجازة نصف العام الدراسي، يقيم مركز إبداع الطفل "بيت العيني"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية تحت شعار "اجازتك عندنا"، وذلك الحادية عشر صباح اليوم.

تبدأ الاحتفالية بدورة برمجة تصميم ألعاب وشخصيات وكيفية تحريكها، من ابتكار الأطفال من 10 حتى 15 سنة، بعنوان "عالم سكراتش"، تقديم مريم إسلام، ثم ورشة "عالم الجرافيك" لتعليم مبادئ الفوتوشوب وعمل التصاميم، لأطفال من محبي الرسم والتلوين.

كما تتضمن الاحتفالية، تقديم بعض الفقرات الترفيهية للأطفال من سن 6 سنوات، تبدأ مع تعلم بعض قواعد الاتيكيت، ثم جلسة كتابة إبداعية تحت إشراف المدربة ميار أحمد، وتختتم بورشة فنية لتشكيل الصلصال.

ــ الشاعر الكبير جمال بخيت ضيف "أرواح في المدينة" بالإبداع الفني

كما يستضيف مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء اليوم أيضا، الشاعر الكبير جمال بخيت في لقاء استثنائي لسلسلة أرواح في المدينة للكاتب الصحفي محمود التميمي، والذي يقام بالتعاون بين بيت المعمار المصري ومشروع التميمى " القاهرة عنواني".

حيث تقام أمسية شعرية مستوحاة من روح القاهرة كما شهدها وعاشها جمال بخيت عبر قصائده من وحي المدينة منذ السبعينيات وحتى الآن، يقدم خلالها مجموعة من أشهر قصائده، بالإضافة إلى مجموعة قصائد جديدة لم تنشر من قبل.

ــ ذكري منير مراد وزكريا أحمد بالغوري

كما يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء، أمسية فنية موسيقية لإحياء ذكري كلا من الفنان زكريا أحمد والفنان منير مراد، ويحيي الحفل، فرقة “جوهرة الشرق”، بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين، حيث تقدم الفرقة باقة متنوعة من أجمل أعمال الفنانين.

كما يستقبل مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الأسكندرية، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفل فني يحييه فنان الجاز يحيي خليل، بمشاركة فرقته الموسيقية، وباقة مختارة من أفضل أعماله الفنية والموسيقية.

وفي الثامنة مساء اليوم، تحتضن خشبة مسرح الجمهورية بعابدين، حفل لفرقة أوبرا القاهرة، حيث تقدم مجموعة مختارة من أغانى الأوبرات والثنائيات العالمية الشهيرة، بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج رانيا جمال.