نقيب الزراعيين: السيسي حريص على دعم الفلاحين لتحسين حياتهم

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين إن الرئيس السيسي حريص على حصول الفلاحين على عائد مجزي لتحسين جودة حياتهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وارتفاع نسب التوريد وتعزيز الأمن الغذائي .

سعر توريد القمح

وأكد خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن سعر توريد طن قصب السكر ارتفع إلى 1100 جنيه، حيث انطلق موسم حصاده بداية من الشهر الجاري، كما ارتفع سعر طن بنجر السكر إلى 1000 جنيه، لافتا إلى أن هناك توجيهات بالتوسع في الزراعة التعاقدية.

دعم الفلاحين

أضاف أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على دعم المواطن المصري وبخاصة فلاحين مصر اللذين عانوا على مدار السنوات الماضية، والدليل على دعم الدولة للفلاح رفع سعر توريد القمح من 1000 جنية إلى 1250.