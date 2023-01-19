الخسارة تقود فريقي أبو جريشة وعبدالوهاب لركلات الترجيح

قادت الخسارة فريقي علي أبو جريشة ومحمد عبدالوهاب في المجموعة الثانية من مسابقات برنامج "كابيتانو مصر"، لضربات الترجيح.

وانفعل كابتن محمد يماني، على محمد كابتن فريقة وذلك لإهداره انفراد خلال المباراة وتفويت فرصة فريقه في التقدم.

أما فريق "محمد عبدالوهاب"، فحرصت والدة كابتن محمد عبدالوهاب على مساندتهم قبل ضربات الترجيح ونزلت لأرضية الملعب وقالت لهم مع المدربة سارة حسانين: "كنتوا رجالة بس عايزاكم تعملوا اللي عليكم علشان روح كابتن محمد لو كسبتوا أهدوها لروح محمد ولو لا فلعبتم رجالة".

وفاز فريق “ابو جريشة”، على فريق “محمد عبدالوهاب” بخمسة أهداف مقابل 4 أهداف لفريق محمد عبدالوهاب.

تفاصيل البرنامج

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد ٢٠٠٨، من أجل اختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.