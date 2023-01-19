الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رزان جمال تكشف كواليس مشاركتها في فيلم «كيرة والجن»

رزان جمال
رزان جمال

كشفت الفنانة اللبنانية رزان جمال تفاصيل مشاركتها في فيلم "كيرا والجن، قائلة:"عرضوا الدور عليا، وكان عندي أسبوعين فقط للتحضير للدور، ولذلك توترت كثيراً خاصة وأنا أحب أن أخذ وقتي للتحضير للدور، فحبست نفسي بالأوضة". 

أضافت رزان، خلال لقاء خاص ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان كان من المفترض أن أقرأ الرواية، لافتة إلى أن المخرج مروان حامد طلب منها ضرورة قراءة الرواية، معقبة:"كانت 800 صفحة"

وأوضحت أن التحضير لدورها في فيلم كيرة والجن، في هذه المدة البسيطة كان يعتبر تحدي بالنسبة لها، معقبة:"حكينا كتير عن شخصية إميلي أنا والمخرج مروان حامد، ولما حكينا عنها، أصبحت أثق بنفسي كثيراً".

وأعربت رزان عن سعادتها بالعمل مع المخرج مروان حامد، معقبة:"كنت كتير مبسوطة بالعمل مع مروان والكاست العظيم". 

وأشارت إلى أن ردود الفعل على الفيلم كانت عظيمة، لافتة إلى أن أكثر الرسائل التي جاءتها من الجمهور وأسعدتها، أنهم كانوا يشعرون بالفرحة كلما ظهرت على الشاشة، حيث كانت بمثابة نسمة الهواء وسط الصراعات بالفيلم.

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