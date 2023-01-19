النيابة الإدارية تحيل مأمور ضرائب للمحاكمة التأديبية العاجلة

أحالت النيابة الإدارية، مأمور بمصلحة الضرائب ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية ثبوت تعاطيه مخدري الحشيش والترامادول في القضية رقم 118 لسنة 2022.

وكشفت التحقيقات ان الموظف ثبت تعاطيه مخدري الحشيش والترامادول داخل عمله بعد إجراء تحليل الكشف المفاجئ عن تعاطى المواد المخدرة بين الموظفين للقطاعات والمصالح والجهات الحكومية.

ونصت مذكرة إحالة المتهم أنه لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته ولم يحافظ على كرامة وظيفته ولم يلتزم بمدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وذلك بأن تعاطي مواد مخدرة لمادتي الحشيش والـترامادول في غير الأحوال المصرح بها بالمخالفة للقانون، وحال ثبوت ذلك لدى إجراء تحليل الكشف المفاجئ عن تعاطي المواد المخدرة بين الموظفين للقطاعات والمصالح والجهات التابعة لوزارة المالية بمعرفة اللجنة المنوط بها ذلك بمقر عمله، والذي تأكد ثبوت إيجابية العينة عن طريق مندوب مصلحة الطب الشرعي الكائن بالمعمل الكيماوي بالإسماعيلية التابع لوزارة العدل.

وبناء عليه يكون المخالف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادتين 57، 58 من قانون الخدمة المدنية الصادر رقم 81 لسنة 2016 والمادة 1/149، 6، 9، 150 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

وطلبت النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكور بتلك المواد وبالمادتين رقمي 61، 62 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبالمادة رقم 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمي 171 لسنة 1981، 12 لسنة 1989 والمادتين (15 أولًا)، (1/19) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بالقانون المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984.