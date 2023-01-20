مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 20-1-2023

ننشر لكم مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 20-1-2023، حيث يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة لأداء الفروض الخمس في أوقاتها المحددة سعيًا لنيل رضوان الله، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى لذا تناشد دار الإفتاء المسلمون بضرورة الالتزام بالمواقيت المحلية، وتعرض الدستور مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 20-1-2023

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر ٥:٢٠ ص

صلاة الشروق ٦:٥١ ص

صلاة الظهر ١٢:٠٦ م

صلاة العصر ٣:٠١ م

صلاة المغرب ٥:٢٠ م

صلاة العشاء ٦:٤٢ م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر ٥:٢٧ ص

صلاة الشروق ٦:٥٩ ص

صلاة الظهر ١٢:١١ م

صلاة العصر ٣:٠٤ م

صلاة المغرب ٥:٢٤ م

صلاة العشاء ٦:٤٦ م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر ٥:٠٦ ص

صلاة الشروق ٦:٣٥ ص

صلاة الظهر ١١:٥٣ ص

صلاة العصر ٢:٥٢ م

صلاة المغرب ٥:١٣ م

صلاة العشاء ٦:٣٢ م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجر ٥:٤٣ ص

موعد الشروق ٧:٠٩ ص

صلاة الظهر ١٢:٣٥ م

صلاة العصر ٣:٤٠ م

صلاة المغرب ٦:٠١ م

صلاة العشاء ٧:١٨ م