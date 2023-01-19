الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

3 خطوات.. الكهرباء يحدد أفضل طرق الحماية من مخاطر «الدفاية»

مخاطر الدفاية
مخاطر الدفاية

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الخميس، عدد من النصائح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حول كيفية الحماية من مخاطر الدفاية.

وشملت نصائح الجهاز:
1- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.
2- لا يجب وضع الدفايات على قطع الأثاث «الخزانات – الطاولات» القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.
3- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.

وفي سياق متصل، نشر الجهاز بعض المعلومات حول كيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومن ضمنها الثلاجة، وكيفية وضعها في المنزل.

وأوضح في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ضرورة ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 - 15 سم من خلف الثلاجة وترك مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين واليسار وذلك لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك مخاطر الدفاية الكهرباء مرفق الكهرباء

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