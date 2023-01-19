تألق رونالدو وميسى.. باريس سان جيرمان يهزم فريق موسم الرياض بخماسية

انتصر فريق باريس سان جيرمان على نظيره فريق موسم الرياض والذي يجمع بين لاعبي فريقي الهلال والنصر السعوديين، ضمن فعاليات موسم الرياض، بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

واستحوذ فريق باريس سان جيرمان على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وفرض لاعبو باريس سان جيرمان أسلوبهم الهجومي على الخصم وشكلوا ضغطًا متقدمًا على دفاعات فريق موسم الرياض لتسجيل هدف مبكر وفرض السيطرة بشكل كامل على مجريات اللعب، فيما اعتمد فريق موسم الرياض على الهجوم المرتد السريع.



وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة عن طريق تمريرة خلف دفاعات فريق موسم الرياض لعبها نيمار وتسلمها ميسي وانفرد بالحارس وسدد الكرة في الشباك.

واستمرت السيطرة لفريق باريس سان جيرمان مع محاولات من لاعبي فريق موسم الرياض لتسجيل هدف التعادل.



وتحصل كريستيانو رونالدو على ركلة جزاء في الدقيقة 34 بعد تدخل من كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان وسددها كريستيانو رونالدو على يسار الحارس في الشباك.

وتعرض خوان بيرنات، مدافع فريق باريس سان جيرمان للطرد في الدقيقة 39، بعد تدخل ضد سالم الدوسري.

وأضاف ماركينيوس الهدف الثاني لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 43 بعد تحويله تمريرة كيليان مبابي داخل منطقة الجزاء في الشباك.

ومنح ليونيل ميسي كيليان مبابي تمريرة خلف دفاعات فريق موسم الرياض في الدقيقة 44 وانفرد بالحارس وسدد الكرة على يسار الحارس وتصدى لها.

ومرر ميسي كرة أخرى لنيمار في الدقيقة التالية وراوغ نيمار، علي البليهي، مدافع فريق موسم الرياض، وسقط بعد تدخل من اللاعب ولكن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء، وبعد العودة لتقنية الفيديو، احتسب الكرة ركلة جزاء وسددها نيمار دا سيلفا على يسار الحارس محمد العويس وتصدى للكرة بسهولة.

وأضاف كريستيانو رونالدو هدف التعادل لفريق موسم الرياض في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد كرة عرضية لعبها سعود عبد الحميد وحولها رونالدو برأسه في القائم ثم ارتدت له وسدد الكرة بقدمه اليسرى في الشباك.



واستحوذ باريس سان جيرمان على مجريات اللعب بنسبة 61%، مقابل 39% لصالح فريق موسم الرياض.



وانقلب الاستحواذ لصالح فريق موسم الرياض في الشوط الثاني من المباراة، مع استمرار الأداء الهجومي المميز بين كلا الفريقين.

وسجل سرجيو راموس، الهدف الثالث لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 53 بصناعة من كيليان مبابي، ثم تعادل جانج هيون سو لفريق موسم الرياض في الدقيقة 56.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين لتسجيل هدف التقدم.

وتحصل فريق باريس سان جيرمان على ركلة جزاء في الدقيقة 60 سجلها كيليان مبابي.

وخرج كريستيانو رونالدو من تشكيل فريق الهلال والنصر في الدقيقة 61 وشارك بدلًا منه ماتياس بيريرا، ثم خرج ميسي في الدقيقة 62 وشارك بدلًا منه إلياس حسيني.

واستمر الضغط الهجومي من فريق باريس سان جيرمان لتسجيل الهدف الخامس وإنهاء المباراة، فيما حاول لاعبو فريق موسم الرياض تسجيل هدف التعادل.

وأضاف هوجو إيكيتيكي، الهدف الخامس لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 78 من عمر المباراة.



وسجل هيندرسون تاليسكا الهدف الرابع لفريق موسم الرياض في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

واستحوذ فريق باريس سان جيرمان على مجريات اللعب بنسبة 53%، مقابل 47% لصالح فريق موسم الرياض.