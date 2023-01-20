الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إحدى المستفيدات من ندوات «حياة كريمة»: تعلمت الطريقة الصحيحة للقضاء على نبتة «الهيش»

نبتة الهيش
نبتة الهيش

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » الكثير من المشاريع الزراعية التي تخدم المزارعين وجميع العاملين في ذلك القطاع، وجاء ذلك من خلال تنظيم محاضرات لتطوير طرق الري وتبديلها بالطرق الحديثة التي توفر الجهد والمال على المزارعين، إلى جانب إنشاء المجمعات الزراعية التي تخدم المزارعين والمهندسين وتمدهم بالأسمدة، كما قامت بتبطين الترع التي أصبحت مصدر أساسي في عملية الري، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى جميع المزارعين بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم في ذلك المجال.

 

تعلمت الطريقة الصحيحة للقضاء على نبتة « الهيش »

في ذلك السياق ذكرت نعمة أحمد، تبلغ من العمر ٥٥ عامًا، من قرية عرب ساعد التابعة لمركز الصف بالجيزة، أن القرية تأثرت بأعمال تطوير ترعة المحمودية في ٢٠١٦، حيث انتشرت نبتة «الهيش»، التي أثرت على الأراضي المجاورة.

 

وقالت إنهم خاطبوا العديد من الجهات المعنية للمساعدة في القضاء على هذه النبتة دون استجابة، مضيفة: «طالبنا مبادرة حياة كريمة بمساعدتنا وعلى الفور أرسلوا لنا مجموعة من المهندسين لتعليمنا الطرق الصحيحة في التعامل مع هذه النبتة».

 

وواصلت: «طالبونا بإغلاق منافذ المياه وقص النبتة من منتصفها وترك الأرض تجف من المياه الزائدة، ثم اقتلاع جذور النبتة وحرث الأرض».

 

وأكدت أن أغلب الأهالي والعائلات كانوا يملكون أراضي زراعية كبيرة، لكن «الهيش» تمكن منها، مشيرة إلى أن المهندسين الزراعيين أبلغوا الأهالي بأن إعادة أراضيهم إلى حالتها الطبيعية تستغرق وقتًا يتراوح ما بين ٦ أشهر إلى سنة.

 

وتابعت: «تعلمت في الدورة التدريبية للمزارعين والفلاحين الطرق السليمة للتعامل مع الأراضي الزراعية والنباتات والأشجار المختلفة، وبعد التخلص من الهيش سأزرع الأرض بمحصول الأرز بعد توصية من المهندسين الزراعيين وبعدما استفدت من المحاضرات التي قدموها إلينا .

المبادرة حياة كريمه المزارعين الرى المجمعات الزراعية بالأسمدة

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