الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تركيب البلدورات وتجهيز الشوارع تمهيدًا لرصفها بمدينة بنى مزار بالمنيا

بدء تركيب البلدورات
بدء تركيب البلدورات تمهيدا لرصف الشوارع بحي حنوب بني مزار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، أعمال تطوير وتجهيز الشوارع تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا برفع كفاءة الطرق والشوارع بكل مراكز المحافظة.

قال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار إن الوحدة المحلية واصلت الجهود المبذولة في أعمال رصف شوارع المدينة، حيث واصل حي جنوب المدينة أعمال توريد وتركيب البلدورات بالشوارع التي يتم تطويرها استعدادًا للرصف وذلك عن طريق مكتب طرق بني مزار.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن حي جنوب المدينة كان قد قام تحت إشراف المهندس إيهاب عبد القوي نائب رئيس المركز والمدينة باستكمال أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع حى جنوب طبقا لخطة التطوير المحددة ضمن الخطة الاستثمارية للرصف.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن أعمال التطوير والرصف تتم بأحياء المدينة، ومنها حي شمال المدينة بشوارع الصفا والمروة والمستشفي العام وتركيب البلدورات كما قام الحي بترحيل عامود إنارة بشارع الصفا والمروة من ناحية العاشر من رمضان للانتهاء من أعمال الرصف بالشارع. 

وأكد رئيس المركز والمدينة على انتظام سير أعمال الرصف ضمن التوقيت الزمني المحدد بخطة العام بشارع ترعة أبو حسيبة والترعة العمياء وشوارع المستشفي العام وشارع الحاجة زكية، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية ومكتب الطرق ببني مزار يكثفان من جهودهما لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك بالشوارع لفتحها أمام المواطنين والسيارات مشيرًا إلى أنه سيتم رصف جميع شوارع المدينة المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي تباعًا؛ تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا برفع كفاءة جميع الطرق والشوارع بالمدينة وطالب رئيس المركز والمدينة قائدي السيارات والمواطنين بالتعاون مع القائمين على أعمال رصف الشوارع.

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تركيب البلدورات وبلاط الأنترلوك شوارع مدينة بني مزار مكتب طرق بني مزار الخطة الأسبثمارية عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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