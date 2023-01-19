الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد مرور 20 دقيقة.. تقدم منتخب مصر لليد على بلجيكا 17 -10 فى كأس العالم

جريدة الدستور

مرت 20 دقيقة، من مواجهة منتخب مصر للرجال لكرة اليد، أمام بلجيكا، فى أولى مواجهاته بالدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة ببولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

وأصبحت النتيجة بعد 20 دقيقة تقدم منتخب مصر على بلجيكا 17- 10.

واستطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لمونديال اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب اليد نظيره البحرينى، يوم السبت فى الرابعة والنصف عصرا فى ثانى لقاءات هذا الدور، وأخيرا يواجه الدنمارك يوم الإثنين فى التاسعة والنصف مساء.

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