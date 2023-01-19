وزير الشباب والرياضة يكرم القائمين على تنظيم احتفالية "قادرون باختلاف"، وماراثون "زايد الخيرى"

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، بتكريم القائمين على احتفالية "قادرون باختلاف" – النسخة الرابعة، والتى نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الرياضى للإعاقات الذهنية خلال شهر ديسمبر الماضى بمركز المنارة للمؤتمرات تحت رعاية وبتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

كما كرَم الوزير اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيرى الذى نفذته الوزارة فى نسخته السابعة بمحافظة الإسكندرية بمشاركة نحو 25 ألف شاب وفتاة، وبالتعاون مع اللجنة المنظمة العليا للماراثون من الجانب الإماراتى، والذى خُصص عائده لمستسفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان.

وزير الشباب والرياضة يكرم القائمين على تنظيم احتفالية "قادرون باختلاف

أكد الدكتور أشرف صبحى على الاهتمام بتقديم الدعم والتقدير لكل من ساهم فى تنفيذ احتفالية "قادرون باختلاف"، والتى لاقت الإشادة الكبيرة من قبل كافة المتابعة والمشاركين، وترسم البسمة على أبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، والذين يعبرون عن امتنانهم الكبير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويحرص دوماً على تلبية احتياجاتهم ورغباتهم بتوجيهات سيادته لمؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق تلك المتطلبات.

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

ثمن وزير الشباب والرياضة كذلك على ماراثون زايد الخيري، والتنظيم الجيد لكافة فعالياته، لاسيما وأنه شهد مشاركة كبيرة من النشء والشباب والمواطنين، والنجاح الفنى والتنظيمى الذى تحقق بالماراثون فى مختلف مراحل السباق.

قدم الدكتور أشرف صبحى الشكر والتقدير لكل من ساهم فى تنفيذ احتفالية "قادرون باختلاف"، وماراثون "زايد الخيرى"، لافتاً إلى الخبرات التنظيمية التى باتت تتمتع بها مصر، والتى يكون لها عامل كبير فى تنظيم واستضافة مختلف الأحداث والبطولات الرياضية .

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، بتكريم القائمين على احتفالية "قادرونباختلاف" – النسخة الرابعة، والتى نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الرياضى للإعاقات الذهنية خلال شهر ديسمبر الماضى بمركز المنارة للمؤتمرات

وزير الشباب والرياضة يكرم القائمين على تنظيم احتفالية "قادرون باختلاف

وزير الشباب والرياضة يكرم القائمين على تنظيم احتفالية "قادرون باختلاف