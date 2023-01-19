الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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هانى تمام: الأوقاف سدت فراغ الثقافة الإسلامية وسحبت البساط من الجماعات الدينية

د.هاني تمام، أستاذ
د.هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر،

قال د.هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن هناك إقبالا كبيرا على المراكز الثقافية الإسلامية من سكان مدينتي، مؤكدًا أن أكبر الدارسين من السيدات.

الجماعات الإرهابية في السنوات الأخيرة هى المسيطرة على الساحة الدينية

أضاف خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه كان هناك شكوى دائمة عن سد الفراغ، وكانت الجماعات الإسلامية والإرهابية في السنوات الأخيرة هى المسيطرة على الساحة الدينية والدعوية على الشارع المصري، وكان لها مراكز إعداد دعاة في الكثير من المواقف.

وأكد أن وزارة الأوقاف سدت فراغ الثقافة الإسلامية وسحبت البساط من الجماعات الدينية، لافتًا إلى أن المراكز الجديدة تنافس القديمة ويوجد مسابقات بين طلاب المراكز على مستوى الجمهورية والتي تمثل 35 مركزًا.

هاني تمام وزارة الأوقاف سدت فراغ سحبت البساط الجماعات الدينية

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