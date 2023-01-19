وكيل «شباب القليوبية» يتابع إجراءات إطلاق المبادرة الوطنية «المواطن قدوة»

عقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور الدكتور أحمد الشريف، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية المواطن القدوة على مستوى الجمهورية، لمتابعة الخطوات التنفيذية للمبادرة الوطنية "المواطن القدوة" بالمحافظات.

وتهدف المبادرة إلى استعادة منظومة القيم والأخلاق وتقديم النماذج المتميزة التي تعد قدوة فى مجالها، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة.

وتناول الاجتماع عدد من الإجراءات اللازمة لانطلاق وتدشين المبادرة والتي تشمل 10 محافظات على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى للتنفيذ من بينها محافظة القليوبية.

واتفقت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع، على وضع برنامج زمني للمبادرة بالمحافظة، يشمل عدة مراحل من بينها الترويج الاعلامي للمبادرة وعقد عدد من الندوات التعريفية بمراكز الشباب لتوضيح رؤية وأهداف وزارة الشباب والرياضة من إطلاق المبادرة .

شارك فى الاجتماع، كل من الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بنها ومصطفى عبد الحميد الممثل القانون لمدارس الشباب العالمية 'ببنها ، والدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية، وعدد من قيادات محافظة القليوبية أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة.