دورات تدريبية للعاملين بالآثار عن أدبيات التعامل مع الزائرين

نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية عن أدبيات التعامل مع الزائرين لـ70 من العاملين بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار وعدد من الإدارات المختلفة بالوزارة، ما يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين التجربة السياحية للزائرين خلال زيارتهم للمقصد السياحي المصري.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذه الدورة التدريبية تناولت تعريف العاملين بأدبيات التعامل مع الزائرين، كما تضمن التدريب مناقشات مع المتدربين عن مواقف حياتيه تواجههم أثناء أداء مهام عملهم، وكيفية التصرف لمواجهة المشكلات التي قد تحدث فجأة أثناء التعامل مع الزائرين من الجنسيات المختلفة.

وأضافت أن هذا التدريب تم بالتنسيق مع الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار وإدارة وتنمية المواهب بالوزارة، كما تم تنفيذه بالتعاون مع شركة “EYouth” للتدريب وإدارة المشروعات، لافتة إلى أنه سيتم تعميم هذا التدريب على كافة العاملين بالقطاع السياحي والأثري.

يشار إلى أنه خلال عام 2022، تم ترقية حوالي أحد عشر ألفاً وخمسمائة (11,500) من موظفي المجلس الأعلى للآثار للمستويات الوظيفية الأعلى مباشرةً، وتم تثبيت أكثر من ثلاثة آلاف وثمانمائة (3,800) من المتعاقدين على الباب الأول.

كما أنه في إطار سعي وزارة السياحه والاثار لتحسين أوضاع العاملين بها، فقد تم الموافقة على زيادة قيمة الأجر اليومي لعدد 210 من المتعاقدين بالمجلس الأعلى للآثار (بند أجر نظير عمل).

كما قامت وزارة السياحة والآثار خلال العام الماضي بتدريب أكثر من ألفي وسبعمائة موظف (2,760) من موظفي المجلس على البرامج التدريبية المتخصصة في علوم الآثار والحفائر والترميم والمتاحف.