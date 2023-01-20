توعية ودعم وتطوير.. «حياة كريمة» تُطلق تجربة المجمعات الزراعية بقرى أشمون

نفذت فرق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” عدة مشروعات لتطوير القطاع الزراعى بشكل شامل، من بينها تدشين عدد من المجمعات الزراعية لتقديم الدعم اللازم لجميع العاملين فى القطاع، من فلاحين ومهندسين زراعيين وتجار.

إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية الطرق الحديثة لزراعة المحاصيل وأساليب جنى الثمار، وتغليف المنتجات، وغيرها من الأمور الفنية التى تتعلق بالمهارات الزراعية، مع الاستعانة بمهندسين زراعيين ضمن فرق المبادرة الرئاسية.

«تدبيش» الترع.. والبدء في إنشاء مجمعات زراعية

بدأ محمد سليمان، أحد مزارعي قرى مركز أشمون بالمنوفية، حديثه مؤكدًا على الفرحة العارمة التي سيطرت على أهالى قريته بوصول فريق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والذى بدأ فى حصر احتياجات مزارعي القرية.

قال: «المبادرة عملت فى أكثر من مجال واتجاه، على رأسها المجال الزراعى، لأنه كان من الضرورى إعادة تأهيل شبكات الرى والبنية التحتية وتدبيش الترع والمصارف تمهيدًا لتحسين جودة الزراعة والرى، وهو ما لمسناه فى التطوير الذى شمل جميع عناصر المنظومة الزراعية، بداية من الفلاح وأدواته وصولًا إلى الرى، ومرورًا بتحسين التربة والأراضى الزراعية».

وأشار إلى أن المبادرة بدأت بالفعل فى إنشاء مجمعات زراعية بقرى أشمون، بعد أن زادت الحاجة إليها، موضحًا أن الهدف من تلك المجمعات هو إدارة القطاع الزراعى بالمركز بشكل جيد واحترافى، خاصة أن المنوفية محافظة تعتمد فى الأساس على الزراعة، فضلًا عن دورها فى تطوير الخدمات وتنمية القطاع، وتحسين حياة جميع العاملين من فلاحين ومهندسين زراعيين وتجار.

وذكر أن «حياة كريمة» تقدم لجميع الأهالى والفلاحين ما يحتاجونه لتحسين جودة الإنتاج الزراعى، بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات أخرى لأهالى المراكز وشباب القرى حتى من غير العاملين فى الزراعة