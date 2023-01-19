الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزارة الزراعة تتحدث عن الخريطة الصنفية وعلاقتها بإنتاجية للفلاح المصري للقمح

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

تحدث الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن الخريطة الصنفية لضمان أفضل وأكثر إنتاجية للفلاح المصري في كل منطقة يزرع فيها القمح.

الخريطة الصنفية

وقال القرش، خلال حواره على القناة الأولى المصرية الفضائية، اليوم الخميس، إن الخريطة الصنفية تجعل الفلاح يستطيع المحافظة على دخله وأيضا تقوم بتوفير التقاوي المعتمدة وفقا لها لضمان عدم استخدام كسر من التقاوي القديمة أو الإنتاج القديم ومن ثم يضمن للفلاح زيادة 2 أو 3 أردب في الفدان الواحد مما يجعل ذلك في تحسين وزيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته أيضا.

وتابع أن رفع سعر توريد إردب القمح من المزارعين لـ1250 جنيهًا جاءت بتوجيهات رئاسية لزيادة لـ 3 أسباب :-

  1. تحسين مستوى معيشة الفلاح ورفع الدخل.
  2. تشجيع المزارعين على التوسع في زراعات القمح مستقبلا.
  3. توفير أسمدة وأدوات مدعمة مما يمثل دعم لسكان المناطق الريفية وتحسين معيشتهم.

وأشار إلى أن عملية التسعير تحدث بناءً على تنسيق مشترك بين أطراف مختلفة، وتقوم وزارة الزراعة بتحديد التكاليف الزراعية ويتم عرضها على الوزارات المعنية الأخرى، وبالتالي يتم تحديد من بعض الوزرات الأسعار العالمية وفقا للموقف العالمي والمناقصات التي يتم طرحها، ووزرات أخرى تحدد الموقف المالي المتاح، ولكن في كل الأحوال يتم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتكون الأولوية الأولى لعملية التكاليف التي يتحملها المزارع المصري.

وأختتم ان ما يحدث في التعامل مع الفلاحين نقلة نوعية في حياة الفلاح المصري، والدولة تعمل بشكل متواصل لدعم ذلك، كما تعمل الدولة على تقديم أسمدة وتقاوي مدعمة لزياد انتاجية الفلاح، ورفع سعر توريد إردب القمح من المزارعين هو دعما لهم.

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