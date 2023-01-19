خبير اقتصادي: اعتماد الجنيه بروسيا يضاعف التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين

قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي : إن إعلان البنك المركزي الروسي، أمس الأربعاء، اعتماد الجنيه المصري لديه سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلا من الدولار، وسيعمل على مضاعفة التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأوضح أبوبكر الديب، في تصريح لـ"الدستور" أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، وصل لنحو 4.7 مليار دولار لعام 2021 ، وأن اعتماد الجنيه في البنك المركزي يزيد من صادرات مصر لروسيا ويخفض تكلفة الواردات من روسيا، وبالتالي ينعش الاحتياطي النقدي الأجنبي ويرفع من قيمة الجنيه، حيث يخفض من الحاجة للدولار.

وأشار الديب إلي إعلان البنك المركزي الروسي، بأنه سيحدد أسعار الصرف اليومية للروبل الروسي مقابل 9 عملات أجنبية جديدة، منها 3 عملات عربية، ومنها الجنيه وذلك اعتبارا من أمس الأربعاء يرفع عدد العملات الأجنبية التي يحدد البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل أمامها على أساس يومي إلى 43 عملة.

وأكد أن السياحة المصرية ستكون الرابح الأكبر حيث تستفيد مصر بزيادة أعداد السياح الروس القادمين اليها، والذين يمثلون نسبة 25% من إجمالي السياحة الوافدة لمصر، كما يسهل القرار عملية التبادل التجاري بين البلدين والاعتماد على عملة الدولتين وتسوية المعاملات التجارية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الروسية في مصر تصل إلى 8 مليارات دولار، تتركز أغلبها فى قطاع الطاقة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات الروسية فى قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والأدوية والصناعات الغذائية، ويزيد عدد الشركات الروسية العاملة في مصر عن 460 شركة.

وأكد أن العلاقات بين مصر وروسيا قوية وتاريخية، فقد دعمت موسكو القاهرة خلال تحديات الستينيات فيما يخص قناة السويس، وحرب أكتوبر 1973، فضلا عن التعاون في بناء السد العالي ومصانع الحديد والصلب بحلوان ومصنع نجع حمادي للألومنيوم وغيرها من المصانع.