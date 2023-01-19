الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لتوفير العملة الصعبة.. كاتب صحفي يناشد باستبدال زراعة بعض الفواكه بالقمح

القمح
القمح

قال وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اتخذ قرارًا مهمًا جدًا بعد زيارة الرئيس السيسي لشربين وإعلانه خلال لقائه مع الفلاحين، زيادة أسعار توريد القمح إلى 1250 جنيهًا بدلًا من 1000 جنيه.

وأضاف زين الدين خلال حواره مع برنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية «صدى البلد» الخميس، أن زيادة أسعار توريد القمح تعد حافزًا مهمًا جدًا وجاء في وقته لمزارعي القمح.

وأشار إلى أهمية التوسع في الرقعة الزراعية المزروعة بالقمح، مؤكدًا أن هذا الأمر مهم جدًا؛ لتقليل الكميات المستوردة من القمح.

زين الدين: استبدال زراعة بعض الفواكه بالقمح يوفر العملة الصعبة

ووجه الكاتب الصحفي رسالة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلًا إنه لا بد أن نخفف من الزراعات الأخرى مثل الموز والفراولة واستبدالهم بالقمح لأنه يعتبر أولوية في الوقت الحالي.

وتابع: «من الممكن أن نقلل من بعض الزراعات الأخرى مثل الفواكه ونستبدلها بزراعة القمح، لتقليل الفجوة بين المزروع والمستورد، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة التي نستورد بها القمح».

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