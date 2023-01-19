الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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عالم

إسبانية في سن 115 عاما.. عميدة سن البشرية الجديدة المحتملة

جريدة الدستور

باتت امرأة إسبانية مسنة تبلغ 115 عاماَ مولودة في الولايات المتحدة، على الأرجح عميدة سن البشرية الجديدة، على ما أعلن مستشار لموسوعة غينيس للأرقام القياسية غداة وفاة حاملة اللقب السابقة الراهبة الفرنسية أندرية عن 118 عاماَ.

وتعيش ماريا برانياس موريرا منذ عشرين عاما في دار سانتا ماريا ديل تورا للمسنين في مدينة أولوت في شمال شرق إسبانيا. 

وقالت الدار إنها ستنظم "احتفالا صغيرا" مغلقا في الأيام المقبلة "احتفالا بهذا الحدث الخاص جدا".

وأوضح المستشار الرئيسي في شؤون كبار السن في موسوعة غينيس، روبرت د. يونغ في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس أن نيل موريرا لقب عميدة سن البشرية أمر "مرجح"، لكنه "ليس مؤكداً حتى اللحظة".

ولفت يونج الذي يدير أيضا قاعدة بيانات بشأن كبار المعمرين في مركز "جيرونتولوجي ريسرتش غروب" إلى أن منظمة غينيس ستتخذ قراراً رسمياً بعد التحقق من الوثائق الرسمية ومقابلة عائلة موريرا.

وقد عاصرت ماريا برانياس موريرا جائحة الأنفلونزا الإسبانية سنة 1918، والحربين العالميتين والحرب الأهلية الإسبانية.

صحة جيدة

وأشادت الابنة الكبرى لموريرا، روزا موريت البالغة 78 عاما، بصحة والدتها الناجمة برأيها عن عوامل "وراثية".

وقالت روزا مورين الأربعاء في تصريحات عبر تلفزيون منطقة كاتالونيا، إن والدتها "لم تذهب يوماً إلى المستشفى ولم تتعرض لأي كسر" في جسمها.

ماريا برانياس موريرا مولودة في سان فرانسيسكو في غرب الولايات المتحدة في الرابع من مارس 1907 بعيد انتقال عائلتها المنحدرة من إسبانيا، من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

وانتقلت بعدها عائلتها إلى مدينة نيو أورلينز في جنوب الولايات المتحدة سنة 1910 قبل العودة إلى إسبانيا سنة 1915. وسنة 1931، تزوجت من طبيب توفي في سن 72 عاما.

وقد أنجبت ثلاثة أبناء، أحدهم متوفى، ولها 11 حفيداً فيما يبلغ عدد أبناء أحفادها 11.

وكانت الراهبة الفرنسية أندريه، واسمها الأصلي لوسيل راندون من مواليد 11 فبراير 1904 في أليس في جنوب فرنسا، منذ أبريل 2022 عميدة سن البشرية. وهي توفيت أثناء نومها ليل الاثنين الثلاثاء في دار للمسنين في تولون في جنوب فرنسا.

موسوعة غينيس عميدة سن البشرية الجديدة اسبانيه 115 عاما ماريا برانياس موريرا

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